中国军方首曝歼20空中加油照 隐示打击扩至关岛

中国近日网络上传出歼-20隐形战机与新型运-20空中加油机首次进行空中对接加油操演的图片，引发网上高度关注。台湾媒体引述中国大陆媒体有分析称，经空中加油而加大航程的歼-20战机可对关岛等第2岛链美军基地执行专门的打击任务，阻断美军援台“空中走廊”。

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据中国时报今天报道称，陆歼20首次对接运20空中加油照曝光，打击半径扩至关岛。该报道引述中国媒体说，美国大选接近落幕之际，中美关系仍续紧张，许多人关切特朗普总统可能任期最后70天采取疯狂举措挑动美中之间的军事危机。据《多维新闻》说，中国大陆军机近期持续扰台，同时也在11月11日解放军空军建军71周年发布视频，展示中共空军快速发展的成果。在两岸关系与美中关系紧张程度持续升高之际，大陆发布有关军事讯息值得注意。这次歼-20首次进行空中加油，也是运-20加油机的首次，这两款主力机种同时对接操演，对解放军空军有重要意义。

据《多维新闻》说，这组疑似中国解放军空军新型运-20加油机为歼-20隐形战斗机进行空中加油的画面在网上流传，照片虽然较为模糊，但明显的展示出传言已久的运-20改装成空中加油机已经完成，开始进入实战操演，与之进行空中加油对接的歼-20战机也是这款战机首次曝光空中加油画面。

据《多维新闻》说，空中加油机是中共空军目前急需的战略装备，现有轰油-6加油机先天限制载油量过小，难以满足现有需求。而运-20加油机采用了先进的模组化机身加油单元（FRU）设计，有效提高空中加油时的燃油流量。此外，运-20加油机设计上加强模组化功能，以便需要时能将运-20运输机在短时间里改装成加油机或是反向改装。

中国时报引述消息指出，歼-20战机是中国大陆自主研制的隐形战机，若能配合运-20加油机使用，其作战半径将会增加，由原有的1700公里增加至2500公里，其意义在于中国空军力量可以对关岛等第2岛链美军基地执行专门的打击任务，阻断其援台的“空中走廊”。