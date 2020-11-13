中国GDP战胜美国时 是否成超级大国？

对于专家们来说，中国在不久的将来超过美国成为世界第一经济大国是既定事实。那么，中国在国际社会上拥有与经济规模相匹配的地位吗？据朝鲜日报今天说，被称为世界上最有影响力的经济学家之一的美国哈佛大学经济学教授罗伯特·巴罗的想法是“No”。

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据朝鲜日报今天引述专家报道称，“中国即使GDP战胜美国，也无法成为超级大国”。该报道说，11日，在由《朝鲜日报》主办的第11届亚洲领导力大会(ALC)上，国际经济学者、美国哈佛大学教授罗伯特•巴罗和世界经济研究院理事长全光宇举行了对话。

据该报道，被称为世界上最有影响力的经济学家之一的美国哈佛大学经济学教授罗伯特·巴罗在谈话中断言：“即使中国在GDP方面超越美国，也无法从美国手中夺走超级大国的地位。全球领导力不是以GDP来表示的经济规模，而是与以人均GDP来表示的与国民生活质量密切相关的指标。即使中国在2030年代凭借GDP超过美国，但在人均GDP方面无论如何也无法超越美国。”据国际货币基金组织（IMF）透露，今年中国人均GDP的预测值为1万839美元，仅为美国（6万3051美元）的五分之一。

巴罗强调人均GDP的原因在于一个国家要想成为真正的强国，不仅需要经济实力或军事力量等硬实力（hard power），还需要学问、艺术、文化等软实力（soft power）。巴罗说这种软实力源自福利或人权等国民生活质量。他认为：“中国仍然没有实现地区的均衡增长。中国的扩张主义外交政策和统治体系，也将成为领导全球的绊脚石。”

朝鲜日报说，据巴罗预测，就算政权更迭，美国政府的对华政策在大框架下不会有改变。他说：“拜登虽然喜欢开放的自由贸易，但对中国存在国家安全和技术外泄的忧虑。”对于美朝关系中的中国作用论，他也表示了否定立场。他说：“中国是唯一一个对朝鲜拥有影响力的国家，应该为全世界发挥（针对朝鲜的）作用，但中国从未按照我们的意愿行使影响力。今后也很难有这种期待。”