中央军委印发解放军联合作战纲要 要求强化备战打仗导向

中国日前发布《中国人民解放军联合作战纲要（试行）》，于2020年11月7日起施行。官方报导指该纲要，从制度层面回答未来“打什么仗、怎么打仗”的重大问题。

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据官媒新华社星期五报导，经中央军委主席习近平批准，中央军委日前印发《中国人民解放军联合作战纲要（试行）》，于今年11月7日起施行。该纲要提到要强化备战打仗的鲜明导向，中央军委要求各级要将《纲要》作为组织实施联合作战和联合训练的基本依据，全面提高新时代打赢能力。

报导称，《纲要》坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平强军思想，深入贯彻新时代军事战略方针，围绕实现党在新时代的强军目标、把人民军队全面建成世界一流军队，着眼构建联合作战法规体系，立起基本概念，确立基本制度，明确基本权责，从制度层面回答未来“打什么仗、怎么打仗”的重大问题，强化备战打仗的鲜明导向，对巩固深化领导指挥体制、规模结构和力量编成改革成果，对推动我军联合作战能力解放和发展，具有重要意义。

报导续指，《纲要》是我军新时代作战条令体系的顶层法规，突出强调指导性理念性原则性，重在宏观指导上提纲挈领进行总体规范，重在明确联合作战组织实施的基本问题，重在统一作战思想、厘清权责程序、指导作战行动，围绕我军联合作战新情况新问题，坚持继承与创新、理论与实践相结合，总结提炼有益经验，构建整体框架，设置内容体系，明确联合作战指挥、作战行动、作战保障、国防动员、政治工作等重大原则、要求和基本程序。

据悉，中央军委要求，各级要认真抓好《纲要》的学习贯彻，坚持战斗力这个唯一的根本的标准，将《纲要》作为组织实施联合作战和联合训练的基本依据，全面提高新时代打赢能力。