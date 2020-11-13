习近平赴江苏推长江经济带发展

据台湾媒体引述中国官方消息说，在上海出席浦东开发开放30周年庆祝大会后，中共总书记习近平12日下午赴江苏南通，考察长江生态，他并强调此次调研目的，为长江经济带和长三角一体化发展，因此“专门来看看这里的环境整治情况。”

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据东森新闻今天报道称，习近平赴江苏南通考察，推长江经济带发展。该报道引据新华社消息，习近平此行包括南通市五山地区滨江片区、南通博物苑等，并参观主张“实业救国”、创办中国大陆最早民族轻工业的实业家张謇生平展陈。据习近平自述，他在1978年来过五山地区，对壮阔的长江印象特别深刻。此次专门来调研环境整治情况，过去脏乱差的地方已经变成现在公园的绿化带，确实是沧桑巨变。

该报道称，据习近平并在南通博物苑提到，张謇在兴办实业的同时，积极兴办教育和社会公益事业，造福乡梓，帮助群众，影响深远，是中国民营企业家的先贤和楷模。张謇的事蹟很有教育意义，要把这里作为爱国主义教育基地，让更多人特别是广大青少年受到教育，坚定“四个自信”。

该报道说，习近平此行离京，主要为在上海出席浦东开发开放30周年庆祝大会，而后才赴江苏考察，重点推进长江经济带和长三角一体化发展。