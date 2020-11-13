楼继伟警告：即使拜登上台美国也遏制中国

中国政协常委、前财政部部长楼继伟今天表示，即使拜登就任美国总统，美国对中国的遏制也是不可避免的，短期之内中美关系不会太好，也未必能减少贸易摩擦。

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据路透社今天报道说，楼继伟称即使拜登上台，美国对中国的遏制也是不可避免的。楼继伟并称，即使拜登就任总统 美国也不会很快放弃与华贸易摩擦。

据该报道说，中美关系下一阶段走向如何？中国政协常委、前财政部部长楼继伟周五表示，即使拜登就任美国总统，美国对中国的遏制也是不可避免的，短期之内中美关系不会太好，也未必能减少贸易摩擦。楼继伟在周五召开的第11届财新峰会上表示，哪怕拜登就任下一届总统，哪怕他愿意放弃贸易摩擦走规则性的道路，但受民粹主义影响，开始也不会这么快放弃贸易摩擦，互减关税可能要过一段时间。

楼继伟同意橡树资本创始人霍华德·马克斯在同一场合所说，经济恢复到正常需要到2022年之后。他强调把疫情控制住才能恢复经济，而只有到明年年底全球才能控制新冠疫情。

在政策方面，楼继伟表示，中国已经到了研究宽松货币政策有序退出的时候了，但不是财政政策。“我只说是到了研究的时候，没说现在马上退”。楼继伟强调，退出的节奏掌握好，必须有序退出，因此需要早研究。就全球而言，这个议题为时尚早。

据路透社说，楼继伟对中美关系走向评论后，美元/离岸人民币有所上涨。美元/离岸人民币开盘报6.6130，0337GMT时报6.6200，高于昨日收盘位6.6188。