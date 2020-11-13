美国新禁令涉指中国哪些“军企”
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特朗普政府周四颁布一项行政命令，禁止美国对部分中国企业进行投资，华盛顿方面称这些企业由中国军方拥有或控制。据路透社说，该行政令可能会影响到中国一些最大的公司。旨在阻止美国的投资公司、养老基金和其他机构买卖31家中国公司的股票，这些公司是国防部今年早些时候认定的得到中国军方支持的企业。
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据路透社罗列美国认定有军方支持的31家中国公司名单：
中国航空工业集团有限公司
中国航天科技集团有限公司
中国航天科工集团有限公司
中国电子科技集团
中国兵器装备集团公司
中国船舶重工集团公司
中国船舶工业集团有限公司
中国兵器工业集团有限公司
杭州海康威视数字技术股份有限公司002415.SZ
华为技术有限公司
浪潮集团
中国航空发动机集团有限公司
中国铁道建筑集团有限公司601186.SS1186.HK
中国中车股份有限公司601766.SS1766.HK
熊猫电子集团有限公司
曙光信息产业股份有限公司603019.SS
中国移动通信集团公司
中国广核集团有限公司
中国核工业集团有限公司
中国电信股份有限公司0728.HK
中国交通建设集团有限公司601800.SS (CCCC)
中国运载火箭技术研究院
中国东方红卫星股份有限公司600118.SS
中国联合网络通信集团有限公司
中国电子信息产业集团有限公司
中国化学工程集团有限公司
中国化工集团有限公司
中国中化集团有限公司
中国建筑集团有限公司
中国长江三峡集团有限公司
中国核工业建设集团公司
据路透社说，以上是找到的美国国防部数据列出的公司名单。其中多数公司在中国大陆和/或香港都有子公司上市。
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