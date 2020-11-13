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美国新禁令涉指中国哪些“军企”

中美关系图片 © 网络照片

作者： 小山 5 分钟

特朗普政府周四颁布一项行政命令，禁止美国对部分中国企业进行投资，华盛顿方面称这些企业由中国军方拥有或控制。据路透社说，该行政令可能会影响到中国一些最大的公司。旨在阻止美国的投资公司、养老基金和其他机构买卖31家中国公司的股票，这些公司是国防部今年早些时候认定的得到中国军方支持的企业。