美国新禁令 中国股市应声跌低

中国股市周五收低并录得周线跌幅。此前特朗普政府颁发行政令禁止美国投资中国军方有关的企业，而一连串企业债券违约消息亦损及人气。沪深300指数收跌1.05%，报4,856.85点。沪综指收跌0.86%报3,310.10点。专家认为不会出现系统性金融风险。

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据路透社今天报道称，中国股市收低，因美国发布中国投资禁令且发生一连串企业债券违约。拜登在总统大选中获胜后，周一沪深300指数短暂触及逾五年高点，但本周晚些时候由于通胀和贷款数据疲软，以及科技股受到中国政府最新反垄断条例草案的打击，涨幅有所缩减。

本周，沪深300指数跌0.6%，沪综指跌0.1%。

特朗普政府周四颁布一项行政命令，禁止美国对部分中国企业进行投资，华盛顿方面称这些企业由中国军方拥有或控制，此举是为了在美国大选后加大对中国的压力。

周五权重银行股领跌，沪深300银行指数收低1.9%，外界担忧公司债违约后资产质量问题。本周发生违约的中国矿商在周五举行了紧急债权人会议，以解决潜在的“巨大信用风险”，一系列评级最高的国企违约事件在中国公司债市场上引发冲击波。

据该报道说，据银河证券分析师Fu Yanping说，“鉴于中国经济向高质量增长的转变会导致‘优胜劣汰’，未来债券违约可能还会更多，”但Fu Yanping认为不会出现系统性金融风险。