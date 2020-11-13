美国首席中国政策顾问余茂春指一国两制被毁 美对台政策当然重新考虑

美国首席中国政策顾问余茂春表示，DQ事件代表中共对香港的“一国两制”名存实亡，彻底失败，成为虚幻的承诺。这使得美国对台政策的基石不再存在，当然有“重新考虑的必要”。

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据中央社今天报道，美国首席中国政策顾问余茂春在接受自由亚洲电台长篇专访时首先表示，DQ事件导致香港民主派议员集体辞职，是中共扼杀香港自治的又一具体案例，且问题更严重，代表现有香港体制下争取民主与自由的希望幻灭，也代表“港区国安法”让美国认识到香港的“一国两制”名存实亡，实际上是“一国一制”。

据余茂春并指出，香港不单纯是美中两国的角力点，香港问题反应的是“中国和整个世界之间的对立”，是中共背弃了对全世界的承诺，和全世界过不去，香港是“中国政府政策的牺牲品”。美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）12日公开表示，台湾不是中国的一部分，前总统里根（Ronald Reagan）政府为制定对台政策所做的工作也承认（recognize）这件事，过去35年美国两党政府都遵循这些政策，引起各界高度关注。

余茂春表示，美国对香港“一国两制”政策的评估，也关系美国的对台政策。香港“一国两制”实际上是中共对台政策的前奏及样板。如今香港“一国两制”彻底失败，美国对台政策首先要考虑的就是对“一国两制”的重新评估。如果香港“一国两制”是虚幻的承诺，美国对台政策的基石就不存在，当然有重新考虑的必要。

余茂春并针对美国对的中国政策指出，将中共和中国人民分开，如今不仅是特朗普政府的贡献及美国两党共识，且已超出美国，在全球都正逐渐形成这一共识。而特朗普政府对中政策的贡献是“革命性的”，在最基本的理念上带来了根本性的改变。余茂春提到，由于认为中共对全世界的威胁是头号的，特朗普政府放弃了以往“把中国当成一张牌来打”的方式，而将中国当成“美国对外关系的头等大事”，并针对中国制定对中政策，是特朗普政府在外交政策上的最大贡献。

据余茂春说，另一项重要改变是放弃了从尼克森政府以来对中国的“求同存异”概念。“求同存异听起来好听，但实际上很危险”。像是人权、讯息控制及大外宣的“异”，都不是美中两国根本政策架构下能顺利讨论的问题。两国冲突的根本原因，就是中共和美国是代表两种完全不同的政治和意识形态系统，再也不能无视。

余茂春并指出，中国的对美政策是比较僵化的，一直在指控跟其意见不同的政府是“冷战思维”。但实际上，最有冷战思维的就是中国政府自己。中共总书记习近平在解决不了美中贸易问题时，就强调国际形势严峻，要不断斗争；香港民众上街，就认为是美国在背后操纵。

据中央社说，余茂春直指，中国看似强大，但实际上虚弱。一个任志强就可能把中国政治牌局打翻，一个蔡霞就可能造成重大事件，中国是“以压制和控制维持强大的外貌”。