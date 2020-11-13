蓬佩奥指台湾非中国一部分 撬动争议各方剧烈攻防

针对美国国务卿蓬佩奥表示“台湾非中国一部分”，中国大陆国台办发言人朱凤莲今天声称，蓬佩奥的有关言论“违背事实”。“台湾是中国一部分”是任何人、任何势力无法改变的。台湾有学者今天分析，蓬佩奥的发言没有违反美国“一中政策”，只是用“比较正面”的方式重申美国立场。台湾陆委会今天表示，台湾过去、现在与未来都不是中华人民共和国一部分，呼吁北京当局不要再自欺欺人。中国外交部发言人汪文斌今天声称，中方“正告蓬佩奥之流”，任何“损害中国核心利益、干涉中国内政”行径都会遭中方坚决回击。

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据中央社今天报道说，针对美国国务卿蓬佩奥表示“台湾非中国一部分”，中国大陆国台办发言人朱凤莲今天声称，蓬佩奥的有关言论“违背事实”。“台湾是中国一部分”是任何人、任何势力无法改变的。中国国务院台湾事务办公室下午是以发言人朱凤莲答记者问名义，以书面作上述表示。

朱凤莲宣称，蓬佩奥多次就台湾议题发表“错误言论”，严重违背“一个中国原则”和“中美三个联合公报”。而他的有关言论“违背事实，违背国际社会基本准则，违背美国政府对中方作出的承诺”。她声称“台湾是中国一部分，这是任何人、任何势力都无法改变的”。“民进党当局顽固倚美抗陆，倚美谋独，没有出路。进行谋独挑衅，只会搬起石头砸自己的脚”。

据中央社说，蓬佩奥（Mike Pompeo）美东时间12日在接受电台节目修伊特秀（Hugh Hewitt Show）访问时公开表示，“台湾非中国一部分”，前总统里根（Ronald Reagan）政府为制定对台政策所做的工作也承认（recognize）这件事，过去35年美国两党政府皆遵循这些政策。据蓬佩奥指出：“我确实认为这（美国对台承诺）是跨越党派。我认为这项理解的核心意义是，这（台湾）是民主典范，而中国必须履行其对台湾人民的承诺，这是两党都能同意的事”。

台湾智库执行委员赖怡忠接受中央社记者采访时分析，美国“一中政策”仅承认“中华人民共和国是中国的唯一合法政府”，但没有承认台湾是中国的一部分。蓬佩奥的发言，只是把过去没有明说的部分，“用比较正面的方式，把同样的主张说出来”。而台湾国立政治大学外交学系教授卢业中接受中央社采访时则认为，美国过去在台湾“是不是中国的一部分”的问题上，采取战略模糊的表述方式，而蓬佩奥这次使用China（中国）而非PRC（中华人民共和国），就是在打“擦边球”，测试北京当局的底线。

据卢业中认为，蓬佩奥的发言极有可能是经过计算的。随着美国政府进入交接期，华府决策圈中可能有人希望“美台可以继续增进关系”，蓬佩奥这次发言“会让继任的拜登（Joe Biden）政府处理两岸问题时更棘手”，“要改变这个趋势，要花费更多政策成本”。

中国外交部发言人汪文斌今天下午除重申“一中原则”是“中美关系的政治基础”，还称蓬佩奥是“出于一己政治私利”，“进一步破坏中美关系、损害台海和平稳定。”

中央社引述赖怡忠认为，中国是“骂蓬佩奥”给美国下任政府看，但拜登会不会买帐，就要看拜登团队中，由谁主导对中政策。不过可以肯定，“不会有人去承认台湾是中国的一部分”。

卢业中则指出，中国把砲火集中在蓬佩奥身上，“相对克制，但也没有忽略得分”，因为点名“蓬佩奥之流”，就是在对反华势力发出讯号。另外，北京还提到“损害台海和平稳定”，即认定美国也要对两岸和平稳定负责，要求美国不要介入“中国内政”。

中央社说，至于台海是否会因为蓬佩奥的发言陷入危机。赖怡忠分析，这完全是看中国的“一念之间”，但如果中国要鞭打、施压台湾，反而会给予美国军事处理的借口。

针对美国国务卿蓬佩奥指“台湾非中国一部分”，中国外交部发言人汪文斌今天声称，中方“正告蓬佩奥之流”，任何“损害中国核心利益、干涉中国内政”行径都会遭中方坚决回击。中央社说，中国外交部下午举行例行记者会，汪文斌在回答媒体提问时，作上述表示。

汪文斌说，中方“正告蓬佩奥之流”，任何“损害中国核心利益、干涉中国内政”的行径，都会遭到中方的坚决回击，也“阻挡不了中国统一的历史潮流”。

就蓬佩奥关于台湾非中国一部分讲话，台湾陆委会今天表示，台湾过去、现在与未来都不是中华人民共和国一部分，呼吁北京当局不要再自欺欺人。据台湾大陆委员会今晚以书面形式强调，中华民国是主权国家、成立迄今仍在台湾屹立不摇。台湾过去、现在与未来都不是中华人民共和国一部分，呼吁北京当局不要再自欺欺人。据陆委会也提到，北京当局应务实面对两岸现状、正视中华民国及台湾民意，秉持对等尊严原则，进行良性互动对话，共同维护台海和平。

据中央社说，陆委会并表示，长期以来，台美是价值共享与区域安全利益的重要同盟，台湾乐见美方不分朝野党派，支持台湾推动稳健的两岸政策，未来持续以具体行动深化台美关系及落实“台湾关系法”及“六项保证”的承诺。