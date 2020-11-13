进口牛肉冷冻包装再遭指含新冠病毒 武汉通报原产地巴西

武汉市及山东省梁山县昨天分别在进口的冷冻牛肉外包装上，发现新冠肺炎病毒阳性的核酸检测结果。事发后，两地分别对涉及的货物及人员进行检查，目前皆无传出其他阳性案例。

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据中央社今天报道说，武汉与山东通报进口冷冻牛肉包装核酸检测阳性。武汉市卫生健康委员会今天发布公告，当地疾控部门按照“对进口冷链食品检测全覆蓋”要求，对中食武汉冷藏物流有限公司中央直属储备肉冰库里的冷冻食品，进行新冠肺炎核酸检测，并在抽查出的3件去骨牛肉外包装上，发现阳性的检测结果。

据公告说明，这批冷冻牛肉是从青岛黄岛海关入关的进口食品，原产地为巴西，该批次进口产品共1006箱，重达27吨。这批冷冻牛肉在8月7日从青岛黄岛海关入关，存放于青岛润渤冰库，8月15日出库，8月17日抵达武汉并一直存放在中食公司的冰库至今，没有流入市场。

该批冷冻牛肉被发现外包装呈新冠肺炎病毒阳性的结果后，武汉市区指挥部就封存这批货物，并对人员排查隔离、场地消毒杀菌等，且对冷冻库外环境和工作人员进行采样及核酸检测。报道说，至今天7时止，中食公司冷冻库中的200个环境样本跟该公司的112名员工的核酸检测结果都呈现阴性。

另外，山东省梁山县今天也透过官方微信发布通报，称在1件从外地销往当地的进口冷冻牛肉制品的外包装上，采检出新冠肺炎病毒阳性的结果；但公告没有说明这个冷冻牛肉制品的原产地。事发后，梁山县官方也立即启动冷链食品疫情防控应急预案，封存涉事的进口冷冻牛肉制品和物流车辆，并对相关企业及周边环境全部消毒杀菌，对密切接触者全部进行集中隔离和核酸检测，目前结果皆为阴性。

据中央社说，中国接连在进口冷链食品上检测出武汉肺炎病毒阳性的结果，海关总署在11月9日就宣布对进口冷链食品进行预防性全面消毒，并实行管控追溯。除此之外，于12日宣布，截至11日，已暂停中国公司自全球20国、共99家发生员工染疫情形的企业进口货品。