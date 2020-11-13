马云讲了什么话引中共高层愤怒？港媒透露话前有人劝其低调

中国政府高层对马云在10月24日的一次演讲中批评监管机构感到愤怒，并叫停了马云控股的蚂蚁集团的IPO，据华尔街日报今天报道说，这是马云与中国政府多年来紧张关系的一次总爆发。

广告 继续浏览后续

据华尔街日报今天报道，马云讲话引发高层愤怒，习近平亲自叫停蚂蚁IPO。据知情的中国官员透露，在蚂蚁集团(Ant Group)控股股东马云(Jack Ma)惹恼了政府领导人之后，中国国家主席习近平亲自做出了叫停蚂蚁集团首次公开募股(IPO)的决定，这原本会是全球最大的IPO。

蚂蚁集团上市被叫停也是马云与中国政府多年来紧张关系的一次总爆发。中国政府对马云的影响力以及由他控制的这家数字支付巨头的快速增长感到不安。

该报道说，习近平已越来越不能容忍资本和影响力不断壮大的大型民营企业，这些民营企业被认为是习近平统治地位的威胁，在日趋强硬的中共党内，一些派系也认为这些大型民企威胁到了他们追求的稳定局面。

据香港01的报道，10月24日，蚂蚁集团即将上市前夕，马云在上海第二届外滩金融峰会上的一番犀利讲话，引发中国金融圈震动。马云发言之后，蚂蚁集团实际控制人马云早前被约谈，此后该集团上市也被叫停。该报道引述新加坡《联合早报》消息称，马云10月底发言前，曾有人劝其放软语气，但他仍坚持要畅所欲言，结果激怒中共高层，蚂蚁集团的上市也就此叫停。

接近马云的两名消息人士披露上述细节，其中一人说：“马云就是马云，他只想说出自己的想法。”两名消息人士称，多名高级金融监管官员对马云的演讲感到愤怒，甚至感到“被一拳打脸”。这番演讲也促使金融监管官员要求对蚂蚁业务进行全面审查，做出书面指示的包括中国国家主席习近平信任的经济顾问刘鹤。

报道说，马云约20分钟的演讲，抛出很多带有一些格言警句式的论断，代表性说法包括：“全世界更多在讲风险控制，不讲发展，很少去想年轻人的机会、发展中国家机会在哪里”，“巴塞尔协议像一个老年人俱乐部”，“（中国的问题）不是金融系统性风险，而是缺乏金融生态系统的风险”，“今天银行延续的还是当铺思想”，“好的创新不怕监管，但是怕昨天的方式去监管”。

据该报道，11月2日，马云被中国四大金融监管机构约谈。次日，上海证券交易所发布关于暂缓蚂蚁集团科创板上市的决定。稍后，蚂蚁集团也发布声明，承诺要“拥抱监管”。