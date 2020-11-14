专家指香港绝对有可能爆发第四轮疫情 料会强制特定群组接受病毒检测

香港疫情反复，近日出现多宗源头不明的武汉肺炎个案，港府抗疫专家许树昌教授直言，香港踏入第四轮疫情爆发的可能性「绝对存在」。有传媒引述消息人士透露，行政会议已授权食物及卫生局局长陈肇始可指令特定群组进行强制检测，而非如商界和建制派议员要求的全民强制检测。

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综合不同传媒引述的消息人士报道，港府今(14日)午稍后时间会公布，食卫局长可指令特定群组接受病毒检测的决定，另亦会收紧上月底才放宽的食肆及酒吧每枱人数，可能会把食肆每枱食客的人数上限由现时的6人收紧至4人，而酒吧每枱的人数上限亦可能由4人下调至2人。

有关变动是因为香港现时的第三轮疫情有所反复，过去一旦期已有14宗本地确诊个案，当中11宗是在过去三天出现，昨日的6宗确诊个案中，有4宗是本地个案，其中一半是源头不明个案，其余2宗是早前已确诊的群组的感染个案。身兼港府专家顾问的中文大学医学院呼吸系统科讲座教授许树昌今早出席电台节目时表示，源头不明的本地确诊病例个案多而分布较广，相互之间没有流行病学关连，又涉及流动性强的的士司机，令追踪密切接触者的工作更难，所以香港踏入新型冠状病毒第四轮疫情爆发的可能性绝对存在。

他重提加强对豁免人士的检疫，建议从高危地区返港的领事，应在机场等候检测结果才可离开，他认为，机组人员现时已需要在机场等候检测结果，病毒不分职业，现时港府对领事「有点宽松」的安排应该改变，又指机场的快速测试和基因提取过程只需52分钟，不会对受检人士造成太大影响。

香港至今有5436宗确诊个案，108人死亡。在116名留院病人中，6人危殆、1人严重。