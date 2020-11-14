中国佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督教北京联席学习五中全会精神

据香港媒体今天透露，北京上周三（11日）召开全国性宗教团体联席会议第14次会议，来自佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督教5大宗教团体的负责人先后发言，强调要“把思想和行动统一到党中央决策部署上来”、“坚持我国宗教的中国化方向”，并提到“防范化解宗教领域重大风险”，引导信众树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观。

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据星岛日报今天报道称，五大宗教开会，学习五中全会精神。该报道引据官方消息，会议由联席会议轮值主席、天主教爱国会主席房兴耀主持。中央统战部副部长、国家宗教事务局局长王作安出席会议并讲话。中国佛教协会副会长演觉、中国道教协会会长李光富、中国伊斯兰教协会会长杨发明、中国天主教主教团主席马英林、中国基督教三自爱国运动委员会主席徐晓鸿、中华基督教青年会全国协会总干事吴建荣分别发言。

据会议强调，“学习宣传贯彻党的19届五中全会精神，是全国性宗教团体当前和今后一个时期的重要政治任务”，“把思想和行动统一到党中央决策部署上来”。会议提到“要防范化解宗教领域重大风险，高度重视宗教领域的风险隐患，牢固树立国家意识、公民意识、法治意识，维护宗教领域正常秩序”，以及“引导信教群众树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观”。

该报道说，其中中国天主教主教团主席马英林主教发言时强调，“中国天主教将继续发扬爱国爱教的优良传统，拥护中国共产党的领导和社会主义制度，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉维护党中央权威和集中统一领导” 。