中国多地指测出进口食物冷冻包装新冠病毒

“2019新冠病毒”几个字反映在注射器针头的一滴注射液上

中国在过去的24小时报告多地新检测出进口冷冻包装上的新冠病毒，原产地据指有巴西，阿根廷和沙特阿拉伯等地。官方要求进货单位消毒。

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据中央社今天报道称，自13日起，中国大陆山东、湖北、福建、甘肃、河南等5地24小时内通报，在冷冻货品发现2019冠状病毒核酸阳性。其中，多地检出核酸阳性的货品，运输过程均曾途经山东冷链。据央视新闻app（应用程式）、澎湃新闻等陆媒报导，湖北武汉昨天通报，12日从山东青岛黄岛海关入关的巴西进口冷冻去骨牛肉臀腰肉心外包装样本上，检出病毒核酸阳性。据消息，这批进口产品共27吨，1006箱，8月7日在青岛黄岛海关入关，存于青岛润渤冷库，8月15日出库，8月17日抵达武汉后一直储存于中食冷库，未流入市场。

河南郑州市疾情防控领导小组办公室今天则通报，郑州疾控中心昨晚在一批产地为阿根廷的冷冻猪肉外包装抽检标本中，检出病毒核酸阳性。通报表示。这批冷冻猪肉共24吨、1303件，产地为阿根廷，11日从青岛黄岛区巴龙冷库由货车发出，12日中午抵达郑州万邦市场，在入库前检出可疑阳性，经中牟县疾控中心、郑州市疾控中心复检，从15份外包装标本中检测出5份阳性。

山东省济南市卫生健康委员会上午也在官网通报，济南市疾控中心昨天在盖世物流园区冷库贮存的进口冷冻食品及包装标本中检测出2019冠状病毒核酸阳性。人民日报旗下的健康时报官方微博昨天初步统计，自8月以来，山东省已成为中国进口冷冻食品检出2019冠状病毒核酸阳性最多的省分。

据该报道，另外，甘肃兰州市城关区13日对焦家湾冷冻厂进行定期采样抽检过程中，发现一份来源于天津港冷链虾的虾内包装样品核酸检测阳性，其他样品为阴性。消息表示，这批货物产地为沙特阿拉伯，今年10月21日由天津海关入境，11月5日从天津发往兰州，11月8日到达城关区焦家湾冷冻厂，目前对这些货物均已追踪处置。

该报道说，中国海关总署今天也宣布，从阿根廷一家牛肉生产企业进口的2批冷冻去骨牛肉产品外包装样本中检出2019冠状病毒核酸阳性，即日起暂停接受这家企业的进口申报4周，期满后自动恢复。