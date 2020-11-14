中国官场贪腐有“性价比” 厅局级贪腐最得手

中共官场出现当官“性价比（CP值）”之说。涉贪被判刑12年的前中共重庆市黔江区委书记杨宏伟说，“厅局级”官员的性价比最高，因为“最安全”，且“既有权力，又能找钱”。

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据中央社今天报道称，中共落马贪官指厅局级官员CP值最高，权钱兼顾。该报道引述人民日报消息，根据中共中纪委公布，杨宏伟在自己被查落马后写下的忏悔书中，作上述表示。杨宏伟落马前担任的黔江区委书记职务，即属中共党政干部层级中的“厅局级”官员。杨宏伟在忏悔书中表示，他认为，在当今的中国官场上，有“性价比”之说。所谓“厅局级”官员是性价比最高的，“最实在也是最安全”，“既有权力，又有实惠，既能办事，又能找钱”。

至于厅局级官员为何“最安全”，杨宏伟直言，厅局级官员“虽有压力，但人数较多，层级居中，监督有限，风险较小”。据杨宏伟说，厅局级官员的高“性价比”，加上自己参加工作近30年“一路过来比较辛苦，该是歇脚停步，好好享受一下的时候了”，才会“种下了违法犯罪的思想祸根”。

据中央社说，杨宏伟在2019年5月因涉嫌严重违纪违法，被中共中纪委、中国国家监察委纪律审查和监察调查；同年10月被开除中共党职及中国公职；今年6月被依受贿罪判处有期徒刑12年，并处罚金人民币200万元。