中国官方警报2022年更面“深度老龄化社会”

北京高官前中国工信部长、现任全国政协经济委员会副主任苗圩罕见坦承：中国已走出人口红利期。中国“人口红利”已经衰退甚至消失的说法，虽然早已被学者、媒体及民众屡屡提及，但中国官方一直不愿公开承认。苗圩今天公开表示中国已走出“人口红利期”，是已知的中国高官中，罕见承认人口红利已经消失的一人。

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据中央社今天报道说，前中国工信部长、现任全国政协经济委员会副主任苗圩今天坦承，中国已经走出了“人口红利期”，不但全面开放二胎政策后出生率不增反减，且2022年更将进入“深度老龄化社会”。该报道综合中国媒体消息，第11届财新峰会今天在北京举行，苗圩在出席峰会时表示，由于出生率下滑，中国人口年龄结构已出现极大变化。2010至2019年，中国劳动力年龄人口比重已从74.5%降到70.7%，且青少年人口比重剧降，但老年人口比重却大增。

据苗圩表示，2015到2019年，中国农民工总人数从2.77亿人增加到2.9亿人，虽然仍有成长，但成长率已经趋缓。有机构预测，中国2050年的劳动力规模，将较2019年大幅萎缩23%。相形之下，苗圩指出，2019年中国60岁以上老年人口已突破2.5亿人，人口比重高达18.1%。根据中国发展研究基金会研究显示，到2022年前后，中国将进入“深度老龄化社会”，并在此后10年内，加速进入“超级老龄化社会”。

苗圩说，另一方面，中国虽自2016年全面开放二胎政策，不但没有带来生育高峰，出生人口反而逐年下降。以2017年为基准，2018年就下降200万人；2019年再降58万人，只有1465万人，出生率仅千分之10.48；预计2030年出生人口将再降到1100万人以下。

中央社引据苗圩表示，中国已经走出了“人口红利期”，且高龄化问题日益凸显，由此带来的经济成长、人口就业等一系列问题，值得高度重视。