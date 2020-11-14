中国战机性能先进疑已超俄 专家称西方面临新对手

英国智库“皇家联合军事研究所”（RUSI）发表一份评估指出，中国在战机研制等空权技术上，正赶超俄罗斯。报告称二战后西方国家空军主要面对苏联及之后俄罗斯的空中与陆基系统的威胁，如今从战机和武器角度看，中国自主研发的高性能战机、传感器和武器正在赶超（outstripping）俄国，今后西方空中力量面对的主要威胁正在发生二战以来的最大转变。

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据中央社今天引述报道，英智库称中国战机性能赶超俄国，西方面临新局。根据英国智库“皇家联合军事研究所”（RUSI）近日发表一份政策评估报告，分析中国和俄罗斯目前空军能力以及未来威胁。报告指出中国在战机研制等空权技术上，正赶上并超越俄罗斯。

据英国广播公司说，RUSI的报告指出，当今的空战胜负，已主要取决于战场态势感知能力，能先掌握敌机位置、追踪并锁定的一方就有极大优势。如今中国在传感器、数据连结、武器系统和匿踪技术方面明显领先，俄国目前仅在航空发动机保有优势。由RUSI研究员布朗克（Justin Bronk）撰写的这份报告认为，俄、中两国都普遍依赖苏恺-27（Su-27）的衍生型号战机，也都在发展匿踪战机与多用途型战机。

据报告写道：“中国在大多数战机研发领域，已对俄国取得明显技术上的领先。俄国因本身工业的深层结构与预算方面的劣势，失去领先地位后，已很难扳回。”在最先进的五代机部分，报告指出中国所研发并已服役的歼-20（J-20）战机是第一款可靠的非美制匿踪战机，借由后续改良，歼-20的匿踪性能与态势感知能力还会提升，也会配备更好的发动机。

沈阳飞机公司制造的歼-11（J-11）重型战机是中国版的苏恺-27，中国并基于这型战机再做诸多现代化改进，包括大量使用复合材料提高战机的推重比。据报告指出，歼-16（J-16）即中国版的苏恺-30，也经过大幅改进，主要包括安装有源相控阵雷达（AESA）、增加复合材料减轻机体重量。飞机还装备全数位化的双座机舱，能使用中国国产的精确制导弹药，还装有名为YINGS-III的新型电光瞄准系统，相当于美国洛马公司所产的狙击标定荚舱（Sniper ATP）。

据这份报告说：“自2015年服役后，歼-16预计10年内取代（中国）空军和海军航空兵的苏恺-30MKK及MK2，歼-16目前是中国性能最好的多用途战斗攻击机。”报告另指出，各种国产新型视距内、视距外空对空飞弹也加深中国的优势。不同于俄制R-73M飞弹，中国的霹雳10（PL-10）飞弹抗干扰能力提升，而霹雳15（PL-15）除配有微型化AESA寻标头，射程更已超越美制AIM-120C/D型飞弹。

该报道说，中国也正在测试号称射程400公里、名为霹雳17（PL-17）或霹雳X（PL-X）的超长程空对空导弹，专门用来对付美军大型预警机与空中加油机。

此外，报告认为中国国产的轻型多用途战机歼-10B/C（J-10B/C）系列，以及研发中的FC-31匿踪战机，很可能从2020年代中期以后，成为军武市场上非西方战机的首选。报告还预测，今后10年俄国可能反而会需要从中国进口传感器和飞弹技术。

据该报告认为，二战后西方国家空军主要面对苏联及之后俄罗斯的空中与陆基系统的威胁，如今从战机和武器角度看，中国自主研发的高性能战机、传感器和武器正在赶超（outstripping）俄国，今后西方空中力量面对的主要威胁正在发生二战以来的最大转变。