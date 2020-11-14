中国昨才贺拜登 学者指怕刺激特朗普

拜登宣布胜选美国总统后近6天，中国外交部终于表达祝贺。据香港政治学者黄伟国分析，北京认为太早表态恐刺激现任总统特朗普，导致他在政权交接前加强对中国的围堵措施。

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据中央社今天引述报道称，美国民主党候选人拜登（Joe Biden）日前宣布胜选后，多国元首陆续表达祝贺之意，中国则是直到昨天才由外交部发言人汪文斌表示祝贺，这是中方对拜登宣布入主白宫的首度公开表态。据该报道，美国之音今天引述香港政治学者、前香港浸会大学助理教授黄伟国分析，中国不想太早祝贺拜登，主要原因应是避免刺激现任总统特朗普（Donald Trump）。若太早表态，恐让特朗普在政权交接之前，加强针对中方的围堵措施。

据黄伟国说，在全球围堵中国的形势下，中国外交部极力避免“押错注”。黄伟国表示，他理解香港人及台湾人对特朗普的支持，特别是经历去年的“反送中”运动后，相比其他西方国家元首对中共的虚伪，对中共强硬的特朗普更能令台港民众得到共鸣及期望。

该报道说，不过，黄伟国在访谈中也指出，若特朗普真的以法律战成功“翻盘”，在没有连任的压力之下，是否会维持现在对中共的强硬措施，值得关注。他表示，“中共是威胁”是当前美国民主、共和两党的共识，因此即便拜登上台，也不一定会对中共比较客气。

报道指香港自由党荣誉主席田北俊日前受访指出，拜登上台后会逐步改善对中国的关系，甚至可能取消特朗普政府针对中、港的制裁措施，包括制裁两地官员等。不过黄伟国不认同这样的推测。他以目前外国媒体披露的拜登内阁初步名单推测，拜登团队的国务卿、国家安全团队未必会走亲中路线。他认为不可以太早断言拜登执政之后会逐步取消相关的制裁措施。