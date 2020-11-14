安徽两分钟6厅官落马 创纪录

安徽省纪委监委昨天下午两分钟内连续通报六个厅官受到党纪政务处分的消息，创下近两年来同一天通报处分结果的新纪录。此前的纪录是上月24日内蒙古纪委监委曾一分钟内连发四名厅官被开除党籍的消息。消息没有落马贪官涉款细节。消息罕指在处分通报中，六人都被指对抗组织审查，还有多人被指与他人串供，转移隐匿销毁证据等。

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据联合早报今天也是中国官方消息，两分钟处分六厅官，安徽刷新同天通报新纪录。该报道引述上观新闻消息，这六名厅官分别是：安徽农村信用社联合社原党委书记、理事长陈鹏被“双开”，合肥市中级人民法院原党组书记、院长许建被开除党籍，马鞍山市人大常委会原党组书记、主任从辉被“双开”，安徽省科技厅原党组成员、副厅长朱建基被开除党籍，安徽省人防办原党组成员、副主任管早临被“双开”， 安徽省人防办原巡视员、省民防协会原会长陶海被开除党籍。

该报道说，当天被通报处分的六个厅官，都长期在安徽省内任职，也都是在今年上半年被查。其中，各有两个分别来自政法系统与人防系统，一个来自金融系统，一个长期在安徽科技系统工作。

在处分通报中，六人都被指对抗组织审查，还有多人被指与他人串供，转移隐匿销毁证据等。