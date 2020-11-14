捷克军情研究警告中美俄争霸或引爆第3次世界大战 北京指不争霸

捷克情报机构近日发布《2019年捷克军事情报报告》，宣称中国、美国及俄罗斯争夺全球霸权之际，全球正面临新一轮世界大战的威胁，全球冲突已处于“第一阶段”，同时国际法的重要性已明显减少。香港媒体指，中国反驳中、美、俄争霸的说法。

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据东网报道，捷克军情报告指中美俄争霸或致第3次世界大战。根据捷克情报机构近日发布的《2019年捷克军事情报报告》，宣称中国、美国及俄罗斯争夺全球霸权之际，全球冲突已处于“第一阶段”，那些能够并希望积极参与全球冲突的人正在形成全球观念，并逐步确定可以控制冲突的技术工具，中、美、俄争霸可能引发全球军事冲突。

据该报告又指，部分国家加强操纵民众的意识亦导致局势危险加剧，世界秩序成疑，各方亦忽略了以和平对话，解决新矛盾的重要性。

东网说，但中国内媒反驳中、美、俄争霸的说法，强调中国并没有与美国争夺全球霸权的意思。报道引述中国外交部副部长乐玉成去年在现代国际关系研究院论坛演讲所说，有人指世界权力正在转移，认为美国的霸权将转移到中国身上，但这与事实不符，也不符合时代发展趋势，重申中国从未想过要挑战或取代美国。