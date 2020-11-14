日美防长电话会谈 再次确认美国对钓鱼岛的防卫责任

日本防卫相岸信夫14日与美国代理国防部长米勒举行了电话会谈。鉴于美国总统特朗普突然解除了美国原国防部长埃斯珀的职务，此举旨在新旧交替后的日美沟通。

广告 继续浏览后续

会谈是与美国方面呼吁进行的，在日本时间14日早晨进行了35分钟，首先米勒进行自我介绍等，同时对东海、南海的局势进行意见交换，双方再次确认了不承认单方面以力量的背景单方面改变现状的尝试。

同时双方关于日美同盟的重要性和朝鲜开发弹道导弹的现状等交换了意见。并就今后双方的紧密合作金和共同对应安保问题达成一致。

岸信夫表示：对在东海和南海扩大军事影响力的中国表示关切。两人还谈及钓鱼岛防卫问题，再次确认了钓鱼岛规定美国对日防卫义务的《日美安全保障条约》第五条的适用对象。

日本防卫相河野太郎6月15日在防卫省向媒体表示，将停止在秋田县和山口县推进部署陆上导弹拦截系统“陆基宙斯盾系统”计划，

当事时的日本首相安倍晋三6月16日在官邸对媒体表示，已同意防卫省停止此前在秋田县和山口县推进的陆上部署型导弹拦截系统“陆基宙斯盾系统”部署计划。

围绕日本“陆基宙斯盾系统”计划的替代方案，两人再次确认包括技术层面在内，日美将紧密协作。

两人还达成共识，将在查处朝鲜为逃脱联合国安理会制裁在海上转移物资的“倒货”方面，日美将展开合作。