港府称经济已见底 料全年GDP收缩6.1% 评论称仍须看疫情

香港第三季本地经济生产总值(GDP)按年跌3.5%，较第二季9%的按年跌幅明显收窄，按季比较则反弹2.8%，虽较预期略低，但已扭转连续五个季度这个回归以来最长的收缩情况。港府官员认为，从数字看，经济已于本年第二季见底，并将全年GDP预测调整为按年收缩6.1%，是此前预期的负6%至负8%的上限。但官员补充，复苏势头可能受外围环境转变影响；而评论更指出，香港复苏情况其实未算理想，若真的爆发新一轮疫情，经济所受打击会更大。

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港府经济顾问欧锡熊昨(13日)在公布最新经济数据时又表示，美国制裁香港的影响在可控范围内，特别是贸易方面，影响相当轻微，但中美关系和地缘政治局势紧张，可能拖累香港出口复苏步伐，旅游业及其相关行业的冰封状态，短期内亦难现曙光 。

根据香港统计处昨天公布的最新经济数据，香港全年的GDP预期虽略为改善至负6.1%，但基本通胀预期亦由8月时的1.8%调低至现时的1.3%，整体通胀更调低至0.3%。事实上，港人消费意欲尺仍受疫情和经济前景影响，以致第三季私人消费开支按年下跌8.2%，跌幅显著；此外，营商环境困难，建造活动疲弱，亦令整体投资开支按年实质明显下跌11.1%。港府预计，只要本地疫情保持受控，经济活动会在第四季进一步轻微改善，但就业和收入状况疲弱，难免继续制约私人消费，而经济前景高度不明朗也会压抑商业投资。

外贸方面，受多个主要市场的进口需求恢复带动，香港9月货物出口大幅增加，整体货物出口在第三季重拾3.9%的温和按年增长，但由于旅游业仍然停摆，加上跨境运输和商业服务依然疲弱，服务输出按年实质进一步急挫34.6%。

浸会大学财务及决策系副教授麦萃才认为，虽然GDP按季出现正增长，但去年同期的经济数据已因社会事件而处于较低基数，在此情况下的第三季GDP仍按年下跌3.5%，反映经济回暖情况未算理想。但他预料，只要疫情能够继续受控，服务业便可恢复，令倚赖服务业的香港经济亦受惠。