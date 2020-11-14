特朗普或曾质疑如果美国遭到中国攻击时日本袖手旁观

日本前首相安倍晋三近日接受共同社专访，透露任内与美国总统特朗普会晤时，对方不满基于《美日安保条约》在发生紧急情况时两国的职责分担，更质疑：“假若美国遭中国攻击，日本什么都不会做吧？”另外，日本防相岸信夫周六（14日）与美国代理防长米勒通电话，确认钓鱼岛适用于《美日安保条约》。

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据东网今天报道说，安倍指特朗普曾质疑美若遭华攻击时日本不会帮忙。安倍晋三本周四（12日）在访问中表示，特朗普与他举行首脑会谈时，曾称基于《日美安全保障条约》在发生紧急情况时两国的职责分担“不公平”，质疑：“若日本遭朝鲜攻击，美国将作战。但若美国遭中国攻击，日本什么都不会做吧？”安倍回应时强调，他改变了宪法解释、允许行使集体自衞权，并打造防护美国军舰的安保法，即使内阁支持率下降10个百分点，仍就坚持日美同盟开展游说工作。特朗普对此表示信服，称“你是武士”。

据该报道，安倍在访问中将特朗普表达不满表述为“受到挑战”，并在此基础上表示这是美国人普遍的想法；又指若未能对此作出交代，就难以维持美日同盟，强调安保法的意义。安倍没透露上述会谈的日期，但称“谈论了好几次同样的话题”。安倍与特朗普在2016年11月以来，曾举行约15次会晤，但上述内容此前从未公开。

东网说，另外，因应美国防长埃斯珀突然被撤职，岸信夫周六与美国代理防长米勒举行电话会谈。岸信夫表示，关注中国在东海和南海扩大军事影响力，强调反对以力量单方面改变现状。二人确认，钓鱼岛是《美日安保条约》第五条的适用对象；又谈及北韩早前公开疑似新型洲际弹道导弹的阅兵仪式，对此表示警惕。