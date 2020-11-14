警告美国？中国军方微妙宣布东风导弹命中舰靶

香港“南华早报”14日引述中国军方消息人士说法，有“航母杀手”之称的“东风-21D”，以及射程4000公里的“东风-26B”中程导弹曾于早前发射中均命中位于西沙群岛附近的默认移动靶船，并指这项发射活动“是警告美国，不要冒任何军事风险”。

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警告美军，中国首度披露向南海射“航母杀手”命中靶船。据自由时报今天引述报道，中国军方8月间向南海发射有“航母杀手”之称的“东风-21D”，以及射程4000公里的“东风-26B”中程飞弹，香港“南华早报”14日引述中国军方消息人士说法，这两枚飞弹均命中位于西沙群岛附近的默认移动靶船，并指这项发射活动“是警告美国，不要冒任何军事风险”。

据南华早报指出，中国人民解放军退役大校王湘穗上个月在中国国家发展和改革委员会于浙江省举行的“莫干山论坛”闭门会议上，说明8月26日该次发射活动，他的谈话内容于11日公布，这也是中国方面首度披露该次发射活动的细节。据王湘穗指出，这两枚飞弹中，“东风-26B”是从中国西北部青海省发射，“东风-21D”是从东部的浙江省发射，“飞弹命中一艘在西沙群岛南方海域航行的（默认目标）船只”。他透露，该次发射活动后不久，美军驻日内瓦武官向中方提出交涉，“说若飞弹击中美军航母，会导致严重后果，他们视此为炫耀武力，但是我们这么做是因为他们挑衅”。据王湘穗说，向南海发射飞弹，“这是给美国的警告，要他们不要冒任何军事风险”，“这类行动代表中美对抗的底线”。

据该报道，在中国发射这2枚飞弹前，美军在南海、东海动作频频，包括8月25日派一架U-2侦察机进入中方公告的黄海实弹射击演习禁航区；7月“尼米兹号”、“里根号”航母在南海进行双航母演习，8月“里根号”又再赴南海。

据自由时报说，香港军事评论员宋中平指出，该次发射活动证明，中国有能力针对中、大型水面船只实施长程精准打击，“击中移动中的目标并不容易，特别是对弹道飞弹来说，这类飞弹通常用于打击固定目标”，“这项任务显示，中国飞弹具备真正吓阻美军舰艇的能力”。