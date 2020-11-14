银监会官员：金融创新不能形成寡头垄断 监管从来都是推动者和维护者

中国银行保险监督管理委员会首席风险官肖远企11月14日在出席活动中表示，监管从来都是金融创新的推动者和维护者，但关键是要把风险控制在合理的水平，要鼓励能守住风险底线的金融创新、能够增进社会福利的金融创新、能维护公平竞争的金融创新。

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肖远企当天在参加“第11届财新峰会：重建全球信任”论坛上指出，金融机构的三大职能是支付中介、信用中介和撮合中介，科技在金融业务中的大量应用也并没有改变这三个基本职能。他说，“金融监管发展到现在已经非常丰富，既有银行、证券、保险、金融集团等行业监管，也有审慎监管、行为监管等方式，但其核心都是监督或引导金融机构做好这三个基本职能。”

对于金融监管的目标，肖远企谈到，就是在最可能的金融效率边界与金融安全边界寻找最佳结合点。“回顾整个金融历史，监管本身就是一部创新的历史。金融监管鼓励金融创新，应当最大化提高金融市场的资源配置效率，同时构筑金融安全的屏障，最小化金融的运行成本、内在损失和外因风险。”他指出，监管就是要让这种狂欢回归理性，坚决不支持继续把狂欢推向疯狂的所谓“创新”，不能让喧嚣弥漫双眼。此外，他还列举了三类值得鼓励的创新：一是鼓励能守住风险底线的创新。

肖远企说，“金融本身就是经营管理风险的行业，几乎没有绝对无风险的业务。不能够简单地把金融创新与制造风险划等号，也应该看到金融创新是风险管理水平提高的重要组成部分，它本身就有利于提高风险管理的水平。”他提出，二是鼓励能够增进社会福利的金融创新；三是鼓励能维护公平竞争的金融创新。

对此，肖远企称，“融创新不能够构筑和固化行业进入壁垒，阻挠市场参与群体或者降低市场活跃度，金融创新也不能够形成寡头垄断，获取超额回报，损害公众利益，从创新开拓者蜕变为创新阻碍者，沦为破坏游戏规则的利己工具，金融监管就是要维护公平的市场竞争环境，建立多层次、有活力的金融体系，加强一致性监管，特别是降低‘大而不能倒’造成的道德风险，减少市场不公平导致的负外部性，维护金融稳定和大众利益。”

值得一提的是，阿里巴巴集团创始人马云10月24日出席上海第二届外滩金融峰会发表演讲时，就中国的金融话题提出了诸如，“巴塞尔协议像一个老年人俱乐部”，“（中国的问题）不是金融系统性风险，而是缺乏金融生态系统的风险”，“今天银行延续的还是当铺思想”，“好的创新不怕监管，但是怕昨天的方式去监管”等言论。随后《华尔街日报》引述“知情的中国官员的话”报导称，就在马云作出这一演讲的几天后，中国领导人习近平下令中国监管机构进行调查，并有效地停止了蚂蚁集团的IPO。