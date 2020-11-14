马云友香港遭刀袭伤重手术 袭击者黑衣黑裤黑口罩埋伏得手

今日（14日）凌晨时分，与阿里巴巴创办人马云份属好友、绰号“钱多多”的内地富豪及慈善家钱峰雷，与其助理离开湾仔会展皇朝会时，突然被3名刀手埋伏袭击。43岁的钱峰雷双脚、手掌均中多刀，他由救护车送院治理，直至今午他仍进行手术。至于钱的48岁助理方渊，他脸部及背部身中数刀，目前情况危殆。另外，今早9时许警方反黑组探员重返皇朝会调查，案件暂未有人被捕。

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据香港01今天报道报告案情消息说，富豪钱峰雷挨斩，两人身中多刀重创，钱正接受手术，同行助理危殆。今早9时许警方反黑组探员重返皇朝会调查，案件暂未有人被捕。

消息说，大腿受伤的钱峰雷送院治理。同被斩伤的钱峰雷姓方助理，头破血流送院。

事发在今日（14日）凌晨12时许，警方接获报案指，43岁的钱峰雷与其48岁助理方渊，两人离开湾仔会展皇朝会时，当时钱峰雷的司机已驾驶七人车在外等候。其间他们突然被3名持刀男子袭击，两人身中多刀，凶徒得手后逃去无终。

报道指，钱峰雷遇袭后，立即冲上七人车座驾，由司机驱车逃离现场，直至返回港岛南区香岛道的独立屋豪宅后，才报警求助，其后送院治理。

至于留在现场的助理方渊，事后由救护员送院治理，两人醒送往律敦治医院，其后转送东区医院治理。

据该报道说，警员接报到场，经初步调查，案件列作伤人，交由湾仔警区反三合会行动组跟进，暂未有人被捕。警员接报到场，经初步调查，案件列作伤人，交由湾仔警区反三合会行动组跟进，暂未有人被捕。警方正追缉3名涉案男子，他们案发时身穿黑色上衣及黑色长裤，戴黑色口罩。