台湾东突厥斯坦协会座谈会 专家指经济决定北京对新疆治理

台湾东突厥斯坦协会今天举办座谈会，台湾有学者认为，中共将持续关切新疆问题，但受到美中贸易战接连冲击，中国经济能不能撑住，将决定中共对新疆维吾尔族的政策将如何发展。

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据中央社今天报道称，台湾东突厥斯坦协会15日上午举办“近代东突厥斯坦（即新疆维吾尔自治区）独立建国历史回顾与省思”座谈会。座谈会由台湾东突厥斯坦协会理事长、律师何朝栋主持，国立政治大学台湾史研究所副教授李福钟、台湾智库咨询委员董立文、报呱军事专栏作家鲁斯滨等与谈。

该报道称，董据立文表示，新疆地区极具战略价值，是中国大陆深入到中亚地区的连结。另外，俄罗斯、印度到美国等大国都曾在中亚地区提出“大中亚”战略的概念，更凸显新疆对中共的重要性。董立文研判，加上中国境内的蒙古地区近期出现争议，中共将持续高度关切新疆问题，但受到美中贸易战等接连冲击，让中国已是一个外强中干的国家，未来北京会如何应对新疆问题，单看其经济是否能撑住“一带一路”倡议的大撒币及其后续的发展，这将“会决定新疆维吾尔族的命运”。

据中央社说，但鲁斯滨指出，与维吾尔族关系紧密的如哈萨克斯坦等中亚国家人民来说，“反中”已不是新鲜事，随着中国逐渐成为哈萨克斯坦等国的最大贸易伙伴，因此在新疆问题方面，中亚地区国家的主要行为者是俄罗斯，然而因为中国在车臣问题上支持俄罗斯当局，所以俄罗斯对新疆问题仅会关注，但不会动作。

据该报道，李福钟则在问答阶段，针对北京治疆的问题表示，中共设置的新疆生产建设兵团在当地掌握农业、工业到贸易等大型企业，兼具后备兵力及经济命脉的角色，形成紧密的控制。另外，北京还透过大量移民等方式，让新疆地区的维吾尔人成为少数民族，以便对当地进行统治。