大公报透露北京拟定台独顽固分子名单 终身追责

港媒大公报今天报导，中国大陆有关方面正在研究制定“台独”顽固分子清单，台湾陆委会对此表示，对岸刻意操作这种极端偏激议题，是煽动两岸对立情绪，已破坏台海和平稳定。

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据中央社今天报道称，中国拟定“台独”顽固分子清单，台陆委会批煽动对立。消息说，港媒大公报15日报导，中国大陆有关方面正在研究制定“台独”顽固分子清单，对“涉‘独’言论嚣张、谋‘独’行径恶劣的顽固分子”及其金主等主要支持者，采取“严厉制裁”等有效措施。

中央社说，亲北京的港媒大公报今天透过头版宣称，从权威管道获悉中国大陆有关方面正在研究制定“台独”顽固分子清单，对“涉‘独’言论嚣张、谋‘独’行径恶劣的顽固分子”及其金主等主要支持者，采取“严厉制裁”等有效措施。据大公报宣称，将对上述情形者，依据中国大陆的“反分裂国家法”、“刑法”和“国家安全法”有关“分裂国家罪”等条款“绳之以法”，并终身追责。

该报道说，台湾大陆委员会以书面形式应询回应指，中共是集权专制国家，始终运用武力霸凌与强制法律手段，来威胁对待与其意见不同的人士，以逼迫妥协。陆委会指出，对岸刻意操作此种极端偏激议题，意图恫吓台湾自我限缩审查、煽动两岸对立情绪，已破坏台海和平稳定，只会徒劳无功、适得其反。中华民国是民主自由国家、台湾人民坚定既有的主体意识与价值理念，不会因威胁而让步。

据中央社说，陆委认为，北京当局唯有放弃非理性、非和平的方式处理问题，正视两岸分治现实与尊重台湾民意，真正思考正向明智之举，以务实沟通化解政治分歧，方能避免其单边错误行径所衍生的负面后果。