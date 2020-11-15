微波武器上阵？中国官方专家指中印边境用其建功勋

据苹果日报今天报道说，视为中国官方“御用”美国问题学者的中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣，近日在一段网上热传的影片中，大爆解放军曾在中印有主权争议的班公湖的边境地区使用微波武器。

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据苹果日报今天称，中国学者爆料，解放军中印边境曾使用微波武器以夺回重地。消息指吴灿荣透露解放军曾于中印边境使用微波武器。 该段影片未有说明拍摄时间和地点，金灿荣指班公湖两岸，都有中方的阵地，其中南岸是个连接阵地，一抢两边就隔绝。解放军西部战区压力很大，班公湖两个山头都很重要，由于被印度军抢去，中方必须抢回来，但基于有命令不能开枪，“后来他们好像想了一奇招，跟别的部队商量，就找到一个办法，用了微波武器，在山底下放微波，将山顶变成‘微波炉’，山顶的人一刻钟以后，全部开始呕吐，站不起来，跑了。就给他们夺回来了。”

苹果日报说，有网民看过影片后，怀疑解放军使用的微波武器与当日美国驻广州总领事馆人员被微波攻击有关。美国驻古巴及中国使领馆自2016年先后遭“神秘袭击”，数十名外交人员称听到刺耳怪声后严重不适，部份人脑部受损；当时以为是声波或病毒作祟，但经过近两年研究，越来越多专家相信元凶是微波武器，在受害者脑中制造有怪声的错觉，但始终难查出施袭者身份。

苹果日报说，2018年，美国驻广州总领事馆的职员、家眷接连听到不寻常声音，以致怀疑脑部受损。此外，位于北京的驻华大使馆和驻上海的总领事馆后来也传出疑遭攻击案例，美国更撤回多名外馆人员及眷属回国做进一步检查。

据雅虎新闻今天引述报道称，金灿荣上周三（11日）在讲座中提到，印方在今年8月29日派出约1,500名“西藏特种兵”，突袭班公湖南岸两座山头。由于该处连接中方在班公湖两岸的阵地，解放军必须夺回，惟过程中不得开火。军方遂将微波武器放置山头下，令在山上驻扎的印军部队突感不适、呕吐，被迫撤离。

据印媒报道，印军近日披露了当日遭疑似声波、微波武器攻击的细节：该特种部队所有士兵，当晚均出现恶心呕吐、无法入睡的症状，多人精神崩溃，丧失作战能力。印军指挥官最终被决定放弃该处两座山头；士兵撤离高地后，症状随即消失。