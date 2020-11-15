李源潮罕携太太上海公开露面

中国前国家副主席李源潮继9月底现身央视新闻画面后，11月初，李源潮的身影再次出现于公众眼前，而且更是罕有的与太太高建进一同参观上海第三届国际进口博览会。

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据苹果日报今天报道称，中国前国家副主席李源潮近年负面消息缠身，曾被指与因受贿、非法获取国家秘密等罪下马的前中办主任令计划过从甚密，甚至多次传出李源潮在2018年退休后自杀。李源潮继9月底现身央视新闻画面后，11月初，李源潮的身影再次出现于公众眼前，而且更是罕有的与太太高建进一同参观上海第三届国际进口博览会。

据东浩兰生物集团上海经贸商务展示有限公司官网消息显示，李源潮于11月7日现身于上海进博会上海综合形象展区参观。当时，上海市委常委、常务副市长陈寅、市商务委副主任刘敏、上海兰生股份有限公司副总裁、上海外经贸商务展览有限公司执行董事周巍，总经理袁竤慧，副总经理骆也舟等陪同或向李源潮作解说。

该报道称，相关照片显示，李源潮戴着口罩参观，精神状态不俗，而且其夫人高建进也罕有的一起出席公开活动。此外，新华报业网在对参展企业的一篇报道文章中也有提及李源潮此行。

据苹果日报，李源潮与上海颇有渊源，其父亲李干成在文革前曾是上海市委常委、上海市副市长，被视为中共执政后上海市政建设的奠基人之一。李源潮于2013年3月至2018年3月间担任中国国家副主席一职。此前，李源潮还曾担任共青团中央书记处书记、江苏省委书记、中组部部长等要职。

苹果日报引述消息报道称，令计划因涉及严重违纪违法落马受查后，李源潮被指涉嫌与令计划“团团伙伙”，之后又爆出妻弟涉及贪腐问题，其司机、秘书、小舅甚至他本人也传出被调查。李源潮在2018年退休后，多次传出自杀消息，最言之凿凿的一次是今年9月20日传他在家中自杀身亡，中央部门已介入调查。央视随后于同月30日，播出李源潮出席中共建政招待会的画面，被外界视为辟谣。