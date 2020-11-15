澳大利亚推出一系列重返东南亚援助计划

澳大利亚政府一改2014年以来持续削减援助东南亚经费的做法，于周六（11月14日）宣布：该国政府将推动一系列重返东南亚的援助计划，准备拨款5.5亿澳元投入东南亚，援助各国从新冠状疫情大流行中复苏，推动多个经济发展与安全防卫计划。该国媒体认为：此举是为了抗衡中国。

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中央社引述澳大利亚广播公司周六的报导指出：澳大利亚政府援助东南亚政策出现重大转变，是为因应中国在东南亚急速扩大影响力，澳大利亚对此深表忧虑。虽有政府官员向媒体表示：政府的举动与中国在东南亚扩大影响力无关，但该国媒体依旧认为：相关计划明显是针对与中国关系密切的东南亚国家。

近年来，中国政府出资数以百亿元计的巨额款项，用于在东南亚各国推动重大基础建设；其中在湄公河流域兴建水坝工程计划，将对老挝和柬埔寨等国引发严重环境污染问题，颇令澳大利亚不安。

据报道，澳大利亚推出援助东南亚的计画中，高达2亿3200万澳元将投入湄公河流域的柬埔寨、老挝和缅甸。主要是推动当地5G网络等科技建设，并将在缅甸首都设立一个新的澳大利亚联络机构。

澳大利亚还将投入1亿澳元，在东南亚各国推动多个安全防卫计画。将用于军事训练、海事安全（maritime security）、对抗传染疾病及英语培训等。同时准备向各国派遣更多防卫顾问。

堪培拉同时承诺，将斥资7000万澳元投入东南亚各国的基础建设工程、4600万澳元援助各国落实自由贸易协定、6500万澳元用于海洋资源持续发展、2400万澳元投入「全球对抗爱滋、结核病及疟疾基金」。

澳大利亚总理莫里森表示，该国致力于“一个区域的主权独立国家，有韧性面对胁迫”。莫里森指出：澳大利亚十分明白，东南亚的繁荣就是我们的繁荣；这对我们很重要，我们将致力推动。