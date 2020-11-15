量超美国 中国肥胖者问题专家警告越来越糟

正当新冠肺炎疫情于全球肆虐之际，人类的肥胖问题也不容忽视。在近日深圳举行的“中国国际高新技术成果交易会”上，任职于中国科学院的科学家约翰·罗杰·斯彼克曼表示，由于中国的总人口很多，肥胖者数量已经超过美国，“这个问题是非常严重，而且并不会自然消退，只会变得越来越糟”，呼吁各界尽快采取行动。

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据东森新闻今天报道说，中国肥胖者数量超过美国；科学家指情况会越来越糟。消息说，来自英国，任职于中国科学院的科学家，提醒中国民众的肥胖问题。

约翰·罗杰·斯彼克曼来自英国，现任职于中国科学院，担任其深圳先进技术研究院能量代谢与生殖研究中心的首席科学家。他在出席第22届高交会时发表演说，指出虽然中国肥胖者占总人口的比例不多，只有不到13%，但中国总人口多，导致数量已经超过美国，且中国学龄儿童的超重和肥胖趋势，就是不停地在一年比一年增加。

据约翰·罗杰·斯彼克曼说，新冠疫情会消退，但是肥胖症仍然会继续恶化下去，不仅对人类造成危害，对经济也会有影响，因此“我们必须要行动起来”，用科学方式解决这个关乎公众健康的肥胖症问题。斯彼克曼还说，光运动并不是减重的好方式，改变饮食摄入是一项重要的课题。他并举多年曾做过的研究为例，表示有30个人在监督下，进行12周的运动，其中改变饮食习惯者，更能达到减少体重和脂肪的目的。

据约翰·罗杰·斯彼克曼说，目前人类数量增长不是很快，但是肥胖者增长的非常快，使得在中国，肥胖真的成为一个问题。

东森新闻指事实上，若把身体质量指数（BMI）超过30者视为“肥胖”或“过重”，据医学杂志《柳叶刀》2016下半年时发布过的调查，当时中国就以拥有4320万肥胖男性、4640万肥胖女性，超过美国，位居世界首位。