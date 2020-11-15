香港已领取BNO人数急增至50万 人可移居英国但强积金未能同行

自英国宣布让合乎英国公民(海外)( BNO)资格人士一个新的移民途径后，申领BNO人士急剧增加，至10月已有近47万名港人持有有效BNO护照，他们现在已可利用特别途径提前到英国生活，以便正式申请永久居留权，但不少申请人发现，难以用「永久离开香港」的理由提前取回强制性公积金供款，引起不满。

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自2014年的雨伞运动后，港人申领BNO护照(中国不承认BNO为护照，只承认它是旅行证件)的人士一度升至每年2万至3.7万人，2017年开始回落；但到了2019年6月的反对修订逃犯条例后，人数急剧增加，单是当年8月至12月，便有95883人获发BNO护照，是头七个月申领得护照人数的1.6倍，令去年获得BNO护照总人数较2018年多约8倍。到了今年，热度仍未减退，今年头十个月，有近17万人获发新的BNO护照，较2019年全年的154218人为多。根据英国内政部数字，截至10月2日，在港持有BNO护照人士已累积至469416人，以今年英国每月平均增发2.04万本BNO护照予港人的速度推算，在港持有BNO护照的人数现已超过50万人，而拥有申领BNO资格的人数，英国估计，维持在约290万人之谱。

英国应对港区国安法而推出新的移民途径，让原本没有美国居留权的BNO护照持有人，由明年1月起入境英国并居住六年后，申请成为英国公民；其后更推出「规则以外入境」计划（Leave Outside the Rules，简称LOTR），让持有BNO护照的港人提前入境英国，在当地合法居留6个月，以便在明年1月申请循上述途径，日后入籍英国。不过，不少申请人发现，他们难以提前取回强积金供款。

「永久性离开」取回强积金数额连年攀升 去年创48亿元新高

香港的强制性公积金规定，雇员须在65岁方可领回强积金，但以「永久性地离开香港」是提早取回强积金的理由之一。不过，有不少以BNO移居英国者，即使像过往移居其他国家般提供外国登陆文件或工作签证，亦一直未能从受托公司取回供款。《苹果日报》引述一间信托公司指，该公司由7月至今，已搁置逾万宗LOTR申请者提取强积金个案，原因是作为监管私人公积金计划的强制性公积金计划管理局（积金局）未能清楚订明，LOTR申请人须提供什么证明文件方才符合前取回强积金。

问题关键是中英两国对BNO的地位有不同演绎。中英在香港前途谈判期间，曾出现两波移民潮，为纾缓港忧虑，中英商定，英国可向港人发出自由出入和领事保护权、但不具居留权的BNO护照，而打算在港签发特区护照的中国，则只视BNO为旅行证件。以致现时以BNO循LOTR途径入境英国的，未必能被视为移民，因为BNO只是「旅游签证」，不是移民签证。

综合不同受托人公司的说法，BNO入境英国能否视为移民而取回强积金供款，情况并不明朗，可能要等待明年1月BNO签证生效后才会公布，至于届时积金局会以港人取得BNO签证、在英国住满五年取得「定居身分」抑或在美国住满六年取得美国公民身分后才能提取强积金，现时仍是未知数。

根据积金局数据，以永久离港为由而提早取回强积金的申请宗数虽在三万至三万六千宗之间升跌，但金额则一直上升，由2016年的33.23亿港元，升至去年的48.45亿港元新高。今年第一季，便有7600人以此为由取走12.95亿港元，金额按年上升三成二。

有熟悉中国国情人士向本台表示，北京不介意港人移民，因为中国可继续透过不同计划让中国大陆人填补，甚或「换血」，但不会高兴看到大量资金外流，必要时会采取极端手段。