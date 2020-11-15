香港收紧防疫：酒吧食肆减客并午夜宵禁 婚宴敬酒须戴口罩

香港武汉肺炎疫情有新一轮爆发风险，港府决定，明日起，恢复两星期前较紧的防疫社交距离措施，食肆和酒吧的每枱人数上限将分别降至4人和2人，而堂食时间亦缩短至午夜零时，人数限在店内容纳量的一半。另外，市民只可在餐桌上饮食，故此婚宴一般都有的敬酒环节，亦不得饮食并须佩戴口罩，直至本月26日。

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食物及卫生局长陈肇始昨(14日)午宣布新措施时说，在婚宴上敬酒，宾客都会站着，传播风险较大，故亦不得饮食并必须佩戴口罩。香港餐饮联业协会会长黄家和忧虑，新措施将令婚宴或团体活动等酒楼宴会最受影响，因为每桌人客由6人减至4人，会令气氛大打折扣，市民或因此取消聚餐。

是次收紧措施反应最大的，是酒吧业界。香港持牌酒吧会所联会会长梁立仁不满港府总是找酒吧开刀，而午夜零时至2时是酒吧业界的黄金时间，让酒吧把营业时间由现在的凌晨2时缩回至午夜，生意额将跌至两成或以下，不排除有酒吧会倒闭。

酒吧业虽说已配合政府的抗疫措施，但专家袁国勇指出，很多食肆和酒吧没有跟随防疫指引，以致疫情在万圣节后回升。而在今日凌晨3时，警方发现尖沙咀一间楼上酒吧仍未打烊，内有过百名顾客在饮食消遣，涉嫌违反防疫限制措施，于是拘捕三名酒吧负责人和职员。

酒店房客人数和行动将受管制

陈肇始又表示，正研究规管酒店Staycation(stay和vacation的合并字，意思是在酒店房间内办派对、聚会及渡假，是疫情期间新兴行为，有人译作「住宿假期」)活动，把旅馆列入受规管的处所后，规定酒店房间不可让多于4人聚集，同一家庭例外；另又须确保回港接受14日检疫人士与非检疫人士的房间分隔在不同楼层，以防交叉感染。

有关措施将受到大量在圣诞和新年假期回港探亲渡假者的巨大挑战，陈肇始表示，不反对日后让从外地抵港人士在定点酒店进行检疫，但须找到足够检疫酒店才可落实，而现下情况紧急，只能加强防止检疫者和非检疫者在同一酒店出现交叉感染，包括检疫人士不得接受探访；若需补充物资，须由亲友或酒店职员放于房门外等。

公开数据显示，近月出现至少两组Staycation感染群组，最先是梅窝银矿湾「海景渡假乐园」群组共有7人染疫，其后更衍生第二、三代传播；另一组是在尖沙嘴港威酒店爆发，牵涉最少4人。

另外，豁免检疫人士的待遇亦会收紧。本地机组人员日后从极高风险地区抵港，入境后均须接受检测才可放行；所有豁免人士都要由所属机构安排点到点私人交通工具，曾到访高风险地区的外国使领馆人员，要在所属机构安排的地点自我隔离14天。