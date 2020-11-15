马云富豪友香港遭刀砍后开腔 不知道是谁斩袭

据香港01今天报道说，阿里巴巴创办人马云好友、绰号“钱多多”的内地富豪及慈善家钱峰雷，昨凌晨偕男助理于湾仔遭三名刀手追斩，钱中刀后立即乘座驾返回香岛道豪宅求救。钱峰雷今日（15日）下午接受《香港01》访问，首度开腔谈及遇袭事件，他称不知道对方(施袭者)是谁，亦没有与人发生冲突，受伤进行手术后，正在休息。他声音显得疲累，其后不愿再多谈遇袭一事。

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据香港01今天报道称，富豪钱峰雷挨斩遇袭后首度开腔，钱多多指：不知道是谁，没有冲突。

该报道说，该报记者今日亦到其浅水湾豪宅欲查问，惟未有人应门。

该报道称，事发于昨日（14日）凌晨12时许，44岁绰号“钱多多”的内地富豪钱峰雷，与48岁姓方内地男助理正欲离开湾仔会展皇朝会，遭三名刀手追斩，钱峰雷大腿中刀，随即冲上司机驾驶的七人车座驾，逃回香岛道豪宅求援；其助理则头破血流，留在现场待救，事后两人均清醒送院。钱峰雷及男助理被送往律敦治医院接受治疗，其后转送东区医院。钱峰雷昨日接受手术后，情况严重，其后出院休息；其助理伤势一度危殆，幸经治理后情况转为严重。警方将案件列作伤人，交由湾仔警区反三合会行动组跟进，暂未有人被捕。

据该报道，钱峰雷是知名大慈善家，曾在同学聚会中赠送iphone手机予各人、以及参加艺人李亚鹏及王菲主办的慈善晚宴，以2,000万元人民币投得一件玉观音摆设，被网民及李亚鹏称为“钱多多”。

没有消息报告香港警方调查此案有否进展，也没有消息指是否有嫌疑被捕。