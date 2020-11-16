亚太超级经济圈RCEP划定 中国最大的赢家？

中国与日本、韩国、澳大利亚在内的亚太地区14国签署RCEP---『区域全面经济伙伴关系协定』，国际舆论视为是中国在亚太地区强化其角色，平衡美国亚太影响力的重大之举。

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法国大报『世界报』指出，印度缺席美国缺少兴趣，中国与战略上存在重大分歧的国家---北京一方，日本澳大利亚另一方签署这一协议，无疑强化了北京在亚太地区的中心角色。这一协定尤其向世界显示的是，亚洲，已经指向了后新冠时代。这也是亚洲经济三强---中国、日本、韩国之间签署的第一个重要的经济协定。RCEP谈判始于2013，2017加速，面对保护主义的特朗普政府，亚洲欲维护自己的经济增长。

『世界报』在其题为“RCEP协定，拜登面对中国的第一个挑战”指出，该协议无疑是对美国特朗普政府2017年退出的TPP协议---跨太平洋伙伴关系协定的完美制衡。中国总理李克强称赞这是“多边主义的胜利”，但在世界报看来，中国官媒避免显出向美国后花园投去了一块石头，但其评论透出北京对这一协议十分满足。

世界报认为，达成这一协议，无疑是一个重大进展。协议覆盖了全球三分之一的人口，三分之一 的全球产出。由此成为与北美自由市场、欧盟市场三足鼎立的巨大市场。尤其从另外一层意义看更为显著，这是该地区经济分量最重的三国---中日韩首次达成的经济协议。

世界报的疑问是，中国是否要通过这一协议主导这一地区？笼罩在这一自贸协议前途之上的最大问题是，中国将要在其中扮演什么角色？奥巴马2016年签署了把中国排斥在外的TPP太平洋自贸协议，特朗普上台后退出了这一协议。这一新的一章是对未来的拜登政府的第一个挑战，它大大地减弱了由美国、日本、印度及澳大利亚锻造并得到法德支持的抵制中国扩张主义的印太战略雄心。

德国媒体似乎普遍认为中国加入RCEP，最大的输家是美国，亚洲从此将诞生足以与美国抗衡的经济圈。南德日报指出，北京很清楚美国胜选总统拜登上台后欧洲将重新信任美国，它需要新的盟邦来反制，因此突然改变立场愿意让步，祝贺拜登当选不到48小时就签署了『区域全面经济伙伴协定』，加入世界上最大的自由贸易区，可谓是战略上的一大成功。德国第一电视台评论说，这个新的自由贸易区没有规范环保标准、工会的自主性和工人权益，可谓相当具有中国特色，特朗普原本努力抑制中国崛起，看来结果适得其反。

纽约时报也指出，『区域全面经济伙伴协定』，这个由北京方面设计的协议，在一定程度上是为了平衡美国在该地区的影响力。该报指出这一协定几乎不影响法律工作、会计或其他跨境服务行业，在确保更大程度的知识产权保护上也没敢走多远……该协议还回避了诸如保护独立工会和环保、以及限制政府对国有企业的补贴等重大议题。

TPP曾受到美国共和党和民主党两党的猛烈抨击，拜登也对是否会加入接替TPP的协议含糊其辞。拜登曾表示推迟任何新贸易协议的谈判，希望把精力集中在控制疫情、复苏经济以及投资美国制造业和技术上，但纽约时报引述一些贸易专家指出：RCEP的签署表明，世界上的其他国家不会等美国。欧盟也在加快步伐进行贸易谈判，随着其他国家签署新的协议，美国出口商可能会逐渐失去市场。

日经中文网报道，RCEP未来正式上路后料将增加中国存在感，中国此前对贸易自由化态度不是很积极，因为中美之间的贸易摩擦加剧产生了影响，转换了方针。日本原来想利用印度加入来牵制中国，但未料印度脱离谈判，被迫改变战略，将透过与中国及韩国间扩大贸易获取实际利益。而对中国而言，在与美国持续对立的情形下，北京以跟亚洲国家间协调为优先，急于打造一个没有美国框架，倾力构筑中国影响力所能及的经济圈，在跟日本间的关税也选择让步。