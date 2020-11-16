华邮：港台编导被捕揭开中共加紧控制传媒序幕

香港电台《铿锵集》两个有关元朗涉嫌警黑合作专题报导的女编辑蔡玉玲因违反“道路交通条例”罪名被高调逮捕，美国华盛顿邮报分析指出，从记者被捕、新闻自我审查、新闻机构管理层人事变动、拒发记者签证等一系列事件，反映香港当局加紧控制传媒。

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这是继纽约时报上周长文分析香港的大学因为传统上的自由气氛不容港府而遭到有计划的“整肃”之后，当局对香港的传媒亦展开牵制，显示国安法在年中生效之后，北京对香港已进入全面监控局面，甚至连立法会微弱的反对声音亦难以容忍。

分析引述中大新闻与传播学院院长李立峯教授（Francis Lee）说：“政权一直试图打压少数保持独立、勇敢及专业的机构。他们真的想制止这种资讯公开的环境。”有资深记者认为，北京自1997年香港主权移交以来已尝试控制传媒，2014年雨伞运动之前，传媒都能大致保持编采独立，但之后行业开始产生转变，编辑及管理层受到更多来自政府的压力。

有研究香港传媒的学者表示，传媒机构拥有权转变及中国资金涌入香港，令机构的利益逐渐向中国倾斜，并影响新闻编采方式，例如阿里巴巴集团于2015年收购了《南华早报》。无国界记者今年公布新闻自由指数，香港的排名在180个国家中，由2002年的第18位，急跌至今年的第80位。

文章提到，香港去年爆发大规模示威期间，有大量记者到现场采访，所纪录的新闻材料除了让部份被控的示威者无罪释放，更同时揭露警方的不法行为，包括针对示威者的暴力行为和伪造证据。北京推行港版国安法后，容许加强对记者的监督及规管，亲中阵营认同要规管记者，声称去年曾出现很多“假记者”。

港版国安法后实施后发生多宗传媒被打压的事件，例如壹传媒创辨人黎智英8月被拘捕，同日有数百警方冲入苹果大楼；警方9月修订《警察通例》中“传媒代表”定义，将网媒和学生记者排除在外。一名不具名的香港电台记者担心成为下一个目标：“我们像他们（苹果日报）一样，基本上都被视作反政府组织。”

华邮又引述记者指，他们对本港新闻机构管理层如何迎合规定表示震惊。例如电视广播新闻（TVB）曾制作特辑解释国安法为何对香港有利，而《南华早报》“希望向大量的国际读者讲述中国的故事”。《南早》一名前记者向《华邮》表示，自己曾被高层指示，其工作是“改正不少记者的亲民主、反中国偏见”，提到有时示威报道中确实需要更多平衡，但那位高层却视自己的角色是“挽救中国的荣誉”。一名资深记者慨叹，“这就是传媒与香港制度重组立场一致的方式”。