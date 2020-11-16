意大利出现新冠病毒疑比武汉通报更早 病毒源头调查中国阻力大

意大利米兰国家肿瘤研究所一项研究认为，新冠病毒去年九月就已在意大利悄悄传播，显示新冠病毒可能比先前所认为的在中国境外传播的时间更早。

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中国当局正式通报新冠病毒爆发的时间是2019年12月底，世界卫生组织表示，在中国去年12月首度通报新冠病毒前，世界并不知道新型冠状病毒的存在。

世界卫生组织表示正在研究米兰国家肿瘤研究所报告，同时声明不能排除新冠病毒在别处悄悄流行的可能性。

发表在米兰国家肿瘤研究所『肿瘤研究』杂志的报告显示，对11.6%的在2019年9月-2020年3月未曾有过感染肺癌记录的志愿者检测后发现，他们在2月份之前体内已具备了对抗新冠病毒的抗体。

锡耶纳大学在题为“意大利大流行前阶段SARS-CoV-2抗体的意外检测”的研究也显示，去年10月第一周就出现了四人带有新冠病毒抗体的情况。对研究者而言，这意味着相关人士已在去年九月感染了新冠病毒。

研究者的主要结论是，无症状感染者在血检后不仅自身呈现阳性，而且体内产生了可以杀死新冠病毒的抗体。

这也同时意味着新冠病毒可以在人群中长时间潜行，同时死亡率极低，但并未消失，而是会突然爆发。

世卫组织新冠病毒起源调查被指至今被中国左右

中国官方正式通报的新冠病例为去年12月底，但武汉金银潭医院专家在『柳叶刀』发表的论文显示，12月1日就发现了第一例新冠病毒症状，如果按照12月1日发病推算，该患者至少是在11月中旬就被感染了。他是怎么感染的？因此，追溯新冠病毒的起源至关重要。

现在的问题是，病毒的起源仍然是一个谜团，如果这个谜团得到解决，将有助于防止另一场可能的病毒大流行。根据纽约时报11月初长篇调查报道，在中国正式通报新冠病毒以及该病毒造成110万人死亡之后，至今对新冠病毒起源无法进行透明独立的调查。

该报指出，中国至今对国际调查多方阻挠，而且，世卫组织基本上对调查的控制权向北京作出让步。表面上，世卫组织对病毒起源的调查似乎正在取得进展，中国政府不久前批准了一份外部调查人员名单。但是根据纽约时报获得的内部文件以及对50多名公共卫生官员、科学家和外交官采访显示，中国同意世卫组织调查是有条件的，作为病源调查的关键部分—关于中国首批患者和华南海鲜市场在疫情中扮演的角色，将由中国科学家主持。

世卫组织被迫接受中国的条件，从1月23日决定不宣布新冠疫情已构成国际卫生突发事件到后来无法去武汉完成实地调查，处处都有北京的干扰。世卫组织秘书长谭德塞1月底去北京与习近平会晤，希望说服他允许一个国际专家团进入中国，但显然是徒劳的。

2月16日，世卫组织专家前往中国调查，但是之前该组织已经向北京让步，同意不调查中国的早期应对问题，不对动物源展开调查，世卫组织也不能保证专家们造访武汉。该代表团到达这个后，成员们一致认为，只有前往武汉，调查才具有可信度，但是最后的结果是，三名中国专家与三名国际专家，乘坐专列前往武汉，在那里停留了一天，参观了两家医院，没有去市场。

5月份，140多个成员国通过决议，要求世卫组织寻找新冠病毒来源，试图重新推动调查病毒起源。

但是，7月份前往中国确定调查条件的两名专家被隔离两周，他们通过电话采访了专家，没有去成武汉。而且，中国官员随后表示，世卫组织应该开始在欧洲展开调查，他们称有报道指去年欧洲的污水系统中就已发现了新冠病毒。

纽约时报获得的文件显示，世卫组织调查病毒起源将分两个阶段进行，一个阶段将通过查看医院记录和走访去年12月因该病毒接受治疗的人来寻找首批患者。该小组还将调查武汉市场上出售的野生动物，并跟踪供应链。但世卫组织已经同意，这一阶段的调查将由中国科学家主导，由外部人士对其工作进行远程评审。

第二阶段，国际专家将与中国同事合作，在动物宿主和可能的中间宿主中寻找新冠病毒。但访问的日期尚未确定，纽约时报援引外交人士称，中国和世卫组织都希望暂时停止调查，等到美国大选之后再重新启动。

关于参与这一调查的国际专家团队，美国推荐了三名科学家，但全都没有入选，世界卫生组织也还没有公布最后的名单。