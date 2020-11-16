拜登入主白宫将停建美墨边境墙

美国媒体确认民主党总统候选人拜登赢得了2020总统大选。美国中文《世界日报》综合引述英文媒体报道说：拜登入主白宫后将会立即停建美墨边境墙。被特朗普称为“伟大而美丽的墙”的美墨边境墙，已经兴建了450英里，花掉150亿美元。拜登在竞选时就誓言胜选后将叫停工程，停止兴建。

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特朗普计划沿美墨边境修建的墙，共长1954英里，如要全部建成，还需用55万6千吨钢材，以及79万7千立方米的混凝土。

国会民主党一直反对为美墨边境墙拨款，因此大部分建墙款项是从国防预算中挪用，国会拨款只有45亿元。

特朗普自2017年上任后便着手修建美墨边境墙，他和他的支持者们认为这道墙意义重大，可以有效阻止来自中南美洲的拉丁裔非法移民大量进入美国。

有媒体指出，今年大选有超过1460万拉丁裔选民参加投票，高于2016年的1260万。美国大部分媒体和民主党人士认为，特朗普的反移民政策引起拉丁裔选民的反感，在曾经是共和党铁杆州的亚利桑那，拉丁裔选民帮拜登实现反转。

媒体普遍预测，拜登将采取宽松的移民政策，特别是对于来自中南美洲寻求庇护的难民家庭，拜登将对他们提供庇护和援助。

近日，美国的一些媒体开始为停建甚至拆除美墨边境墙造舆论，NBC电视新闻报道称，亚利桑那州南部崎岖不平土地上的边境墙，压倒了数百年历史的仙人掌植被，截断了美洲虎和狼群迁徙路线，印第安人的神圣祖地和遗迹也受到威胁。