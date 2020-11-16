香港民主党主席痛斥政府“死不足惜”人大DQ犹如“脱裤露械”

香港民主党主席胡志伟15日在香港电台节目城市论坛上痛斥香港这个政府死不足惜，而人大进一步绕过基本法DQ 4名民主派议员，做法犹如“除裤露械”，“民主派有责任总辞，表达我们全面反对”。

广告 继续浏览后续

在同一日，政务司司长张建宗在网志中指出，今次按全国人大常委会决定失去议员资格的4名议员，是依法认定“不拥护基本法、不效忠特区”，批评民主派总辞是“不智、不负责任”。

身兼民主派会议召集人胡志伟在节目上反斥最不智和不负责任是特区政府，批评港府过去一直拒绝回应港人诉求，更用3万警力对港人滥捕滥控下，香港社会已跟政府无任何妥协余地。他认为，政府若至今拒绝反省，只懂将问题诿过他人，“这个政府其实死不足惜”。

胡志伟又形容，全国人大常委会今次无视基本法，进一步DQ 4名民主派议员，做法犹如“除裤露械”，“民主派有责任总辞，表达我们全面反对”。他又指，民主派阵营需再商讨立法会选举的意义，才能决定未来是否参选，并认为即使参选，选举可能亦只会产生让港人透过公投抗议政府的意义。

城市论坛另一嘉宾岭南大学公共管治研究部主任李彭广相信，中央今次DQ做法已将民主派赶去另一极端，并认为民主派议员今次撤出议会，其实获得相当民众支持。他估计，香港未来10年政局将十分跌宕，“有很高的不可预测性，冲突不只在议会，而是出到街头，或者非常规的抗争、野猫式的破坏行动，相信大家不乐于见到”。

李又认为，随着建制派全面主导立法会，立法会对政府的监察力度定必减弱，港人不能期望立法会能就重大问题，对政府产生制约作用，“例如明日大屿，他们（建制派）一定不会反对填海，不会好像民主派那般的不容（填海）”。

亲商的自由党荣誉主席田北俊表坦言，预期该党议员会投票支持政府推动有争议性的大湾区投票安排，但称由于政府现时在立法会只需24至25票即能通过相关议案，故不排除有个别建制党派议员届时或“做样”反对政府。

今年7月参选立法会选举时，遭选举主任以政见为由DQ的中西区区议会议员梁晃维则认为，民主派总辞是“有辞好过没辞”，但认为最好总辞时机已过。他又指，选举主任7月时所列出的DQ红线，全是选举主任自行决定，当中无任何法理根据，即使参选人表明不再坚持过去想法，选举主任仍可以选择不相信而DQ参选人，“你说如何揣测下次的红线？基本上是没得估”。他认为当局早就想阻止反对声音进入立法会。

对于政府会否连民主派区议员也一并“封杀”时，梁晃维称现时是“做得一日得一日”，指如果政府连原则性反对国安法都不允许的话，全港300多名民主派区议员都有可能遭到DQ清算，不能完成4年任期。