61岁英国驻重庆总领事景区跳河救落水女孩

英国驻重庆总领事馆11月16日向媒体证实，14日在重庆中山古镇跳入水中救上一名落水女子的外国人系英国驻重庆总领事馆总领事史云森（Stephen Ellison）。

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近日，一段外国人在重庆中山古镇救落水女孩的视频在网络上流传。视频中一位女孩不慎在河边滑落，在众人的呼救中，一名男子脱下鞋子跳下了河游往落水女孩。随后围观群众向河中抛下救生圈，男子与岸上众人合力将女孩拖拽上岸。女孩落水至被救助上岸一共不到三分钟，被救助后女孩很快恢复了。有群众称救人男子为英国驻重庆总领事馆总领事史云森。

英国驻重庆总领事馆星期一介绍，下水救人的白发男子系该领事馆总领事史云森。由于救援及时，后来女子很快恢复呼吸和知觉，已无大碍。史云森上岸后，得到当地村民的悉心照顾，村民为他找来热咖啡暖身，并找来干衣服换上。史云森对村民为他提供的照顾表示感谢。据悉，事发当日是周末，现年61岁的史云森是独自一人前往中山古镇游玩，这也是他第一次到重庆周边游玩。他说，事情发生得很突然，但觉得这是应该做的事情，他没有害怕，也没感觉水有多冷，唯一的担心就是错过救人时机。上岸后看到女孩逐渐恢复了意识，心中一颗石头终于落地。

据介绍，史云森已经在中国生活和工作了长达9年，11月16日，史云森正式担任英国驻重庆总领事馆总领事。他曾是一名具有30年丰富经验的土木工程师，参与过港珠澳大桥建设，闲暇时喜欢搞艺术创作，热爱滑雪和骑行，还获得去年北京国际铁人三项赛的年龄组冠军。