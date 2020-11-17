中共召开依法治国会议 习近平的法治治谁

中共11月16日-17日召开中央全面依法治国工作会议，七常委全部参加，会上，习近平对全面依法治国提出11个要求。不久之前，中共把建成法治国家的目标推迟到15年后，现在，忽然召开全面依法治国会议，究竟为了什么？

广告 继续浏览后续

这次法治大会距离中共五中全会闭幕仅仅两周时间，五中全会公报有一句话颇费思索：到2035年，中国将“基本建成法治国家、法治政府、法治社会”。有人评论说：中国外交部发言人一遇外国记者询问持不同政见者遭受迫害的事，口头禅便是“中国是法治国家”，五中全会等于挑明了，从现在起15年，别指望现在政府是个“法治政府”，社会是个“法治社会”，中国是个“法治国家”了。中共前总书记赵紫阳秘书鲍彤评论说，“五年前宣布‘2020年基本建成法治政府’一场空，再拖14年到2035年前，政府也不能实施法律面前人人平等，国家和政府和法律是管你治你的，不是保护你的。”

刚刚结束的中央依法治国工作会议，习近平没有重提何时基本建成法治国家、法治政府、法治社会的问题，而是强调“要坚持党对全面依法治国的领导”，就是说全面依法治国的核心是要坚持党的领导，难道中共对法治的领导还不坚持和全面覆盖吗？在习近平提出的11个要求中似乎对此有了更明确的解释：要运用法治思维和法治手段巩固中共执政地位、改善执政方式、提高执政能力，确保政权长治久安。

原来，核心问题仍然是政权安全问题，习近平称要统筹推进国内法治和涉外法治，要运用法治方式，有效应对挑战，防范风险，综合利用立法、执法、司法等手段开展斗争。在习近平强调的11个要求里，有一个关键的要求是，“要坚决抓住领导干部这个‘关键少数’”。要求他们“带头尊崇法治、敬畏法律”。有观察人士称，从数月以来中共一直在政法系统内部进行一场“延安整风”，不断有高级政法官员落马来看，习近平的法治仍然是要把法律作为巩固个人权力的“刀把子”，作为清除党内异己，镇压民间反对力量的武器而已，清除党内异己，对习氏政权尤为重要。

习近平掌权以来一个明显的特点就是以“政治规矩”替代法律，最明显的是一个刚刚发生的例子，中国国务院港澳办副主任张晓明公然把他所说的“爱国者爱港者治港，反中乱港者出局”说成是一项“政治规矩”。早有熟知中共政情的人士分析，习氏统治，把约束党内的规矩变成“法治”，把“党天下”变成“习天下”，许多用词都具有明显人格化，大家长制，黑社会化的色彩。比如“妄议中央”就具有典型的黑社会切口的特点。习近平所说的全面依法治国也不例外，比如“尊崇法治、敬畏法律”，“尊崇”“敬畏”如此不中性的用词更容易让人联想到尊崇和敬畏的对象是习核心，习党中央，习近平本人，而不是法治和法律本身。

从这次中共依法治国工作会议闭幕后官媒发出的类似公报的报道也可对习近平口中的法治和法律的真实地位可窥一斑，在类似导语部分，一连使用了三个“习近平法治思想”，称其深刻回答了新时代为什么实行全面依法治国、怎样全面依法治国等一系列重大问题，是应运而生的重大理论创新成果，而且“习近平法治思想”还是“习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分”，因此要“切实把习近平法治思想贯彻落实到全面依法治国全过程”。但是，习近平法治思想的内涵是什么？不清楚。

习近平在强调领导干部“带头尊崇法治、敬畏法律”等他所要求的11个要求之后，主持会议的李克强总结“习近平总书记的重要讲话”如何重要重要，最后还是落在要增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”上。王沪宁则总结发言称“习近平总书记重要讲话高屋建瓴、视野宏阔、内涵丰富、思想深刻，体现了深远的战略思维、鲜明的政治导向……”等等

习近平在权力达到顶峰之际，似乎越来越需要他人的加持，越来越需要防范重大风险。在这种情况下，什么时候建成他所说的法治社会其实并不重要，重要的是确保中共政权长治久安，也就是确保准备长期执政的习近平能够长期执政。