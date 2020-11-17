北京欲以中国特色社会主义掏空香港一国两制

在香港基本法颁布30周年论坛上，中国国务院港澳办常务副主任张晓明相关致辞被外界视为中共正在急不可待地终结『香港基本法』所保障的“50年不变”的“一国两制”。

广告 继续浏览后续

张晓明针对四名香港立法会民主派议员撤销资格事件公然宣称，“爱国爱港者治港，反中乱港者出局，这是‘一国两制’下的一项政治规矩，现在也已经成为一项法律规范”，他奉劝港人应该清楚“中国特色社会主义”是香港资本主义制度的依托和保障。“政治规矩“一词在习近平掌权后迅速成为当局的口头禅，成为习氏政权压制一切反对派包括党内人士的咒符，张晓明把清除香港民主派议员解释为一国两制下的政治规矩，并称其已成为”法律规范“，已完全无视香港社会的基础是法治社会。

中共高级官员把热爱香港的民主派议员划到对立面，并且宣称“社会主义”是资本主义制度的保障，令外界舆论匪夷所思。香港回归中国时，之所以要保留资本主义制度，就是考虑到与中国大陆实施的共产制度不兼容，所以要实行保留资本主义制度的“一国两制”。北京为了香港顺利回归，接受了这一特殊制度，并保证这一制度50年不变，并且以法律形式予以框定。现在北京当局居然用无法自圆其说的方式给香港强加“中国共产党领导下的中国社会主义特色”，观察人士分析，这显然是在把党的领导强加于香港这一自由社会。

包括张晓明在内的中共官员，在加速拆解“一国两制”的同时口口声声说“全面贯彻一国两制“，香港四位民主派议员因为参与反送中被撤销议员资格，导致所有民主派议员辞职，香港立法会由此变成“一言堂”，引发国际舆论大哗。张晓明却有点得意地宣称，“让这些噪音”，成为香港新的治理模式出台的“背景音乐吧”。把言论自由形容为“噪音“，并予以清除，这就是中共高官眼中的”一国两制“？

分析人士指出，张晓明公然宣称“反中乱港者出局”，北京当局已经毫无顾忌地打着爱国的名义压制所有反对派的声音，张晓明说，“在香港社会崇尚的民主、自由、人权等核心价值之前，应当加上爱国一词。” 北京指的缩限普世价值的“爱国”是什么意思呢？分析指北京的标准就是你反对中共你就是不爱国。

张晓明重申要“尊重中央的全面管治权，要看到中央的全面管治权是高度自治权的本源”，一国两制赋予港人言论自由，司法独立，现在在北京当局眼中，抗议北京的言行就是不“尊重中央的全面管治权”，就被视为“反中乱港者”，就请你“出局”。

香港基本法保障一国两制、港人治港制度五十年不变，一国两制的基础是司法独立，但这位高官周二称，“一国两制”实践中许多问题已经暴露，要把『香港基本法』当作一部”活的法律“，通过立法解释等办法，放大基本法的适应性。

北京已经强加于香港一部港版国安法，现在要强加“中国特色的社会主义制度“了。