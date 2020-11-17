南早引述专家质疑中国城市就业数据

中国宣布自今年1月至10月总共创造了1009万个城市就业职位，无论数字和时间，都超过预期。然而南华早报引述麦格理香港首席经济师胡伟俊对数据有所怀疑，认为未能反映真正状况，因为有2.9亿民工回到乡间后已放弃在城市找寻工作，他们已不再反映在官方数据之中。

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报道指，中国就业市场改善，基本上符合新冠状病毒疫情复甦后的整个局面，当中包括1至10月份，工业增加值同比增长1.8%，较1至9月份继续加快0.6个百分点。而在同期的1至10月份，投资同比亦增长1.8%，增速比前三季度加快1.0个百分点，进一步呈现出稳步回升的势头。

报道又指，自从四月疫情受到控制逐步复甦后，中国的失业率已经开始下跌，10月份的城市失业率为5.3%，较9月下跌0.1个百分点，与2019年年底疫情前情况相若。

国家统计局发言人表示，就业环境整个而言是“稳定的”，不过有些专家质疑复甦的步伐。

香港麦格理的胡伟俊说，中国的就业市场复甦“较预期好很多”，而且也是符合整个经济回稳其他指数。但胡表示，真正的就业氛围其实较数据所显示的要灰暗，因为有2.9亿民工回到乡间后已放弃在城市找寻工作，他们已不再反映在官方数据之中。

胡伟俊说：“如果一个民工放弃城市的工作返回乡间，他的职位将不再包括在官方数据之中。如果你察看很多民工就业的餐饮业，你可以看到就业复甦其实是非常微弱的，而且没有返回正常。”

统计局最新的数据显示，中国餐饮业10月的收入较去年同期只上升了0.8%。

报道引述中文大学经济系教授盛柳刚说，中国的经济复甦主要是由出口和政府投资所带动，“消费和零售板块仍然持续疲弱，主要就是因为工资和就业的前景”。

北京今年五月定下全年创造900个就业职位的目标，当中包含了疫情因素。去年中国总共创造了1350万个城市就业，超过预期的1100万个。

尽管官方数据描绘了一个充满乐观的经济前景，但城市失业率一直被视为不可靠，因为它不能反映真正的职位增加。举例说，一名失业的员工经过一段时间被重新录用，或一个退休的员工所遗下的空缺，都被当作新的就业职位。

统计局16日公布的数据同时显示，10月份，随着统筹推进疫情防控和经济社会发展成效不断巩固，工业增加值保持平稳较快增长，多数产品和行业持续增长，能源原材料行业增速加快，装备制造业保持两位数增长，出口交货值增速由负转正，工业生产继续改善。

一是工业生产较快增长，累计增速持续回升。10月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.9%，增速与上月持平，高于上年同期2.2个百分点。分三大门类看，采矿业增长3.5%，增速较上月加快1.3个百分点；制造业增长7.5%，与上月基本持平；电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.0%，较上月小幅回落0.5个百分点。1—10月份，工业增加值同比增长1.8%，较1—9月份继续加快0.6个百分点。

二是多数产品和行业实现增长，累计增长面首次过半。分产品看，10月份，612种工业主要产品中，427种产品同比实现增长，增长面为69.8%，比例较上月继续提升；分行业看，41个工业大类行业中，34个行业实现增长，增长面为82.9%。1—10月份，315种产品同比实现增长，较1—9月份增加32种；23个行业实现增长，较1—9月份增加3个，增长面均首次过半。