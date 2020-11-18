《南德意志报》：北京的新实用主义

中国和14个亚太国家签署了区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），在德国成为重大新闻。德国《每日镜报》等多份媒体表示，这是中国的巨大胜利。《时代周报》认为，中国增强了自己在亚洲的地位。

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据路透社报道，德国总理默克尔就围绕着中国形成的新自贸圈警告说，这将给德国带来更大的竞争压力。在这个困难时期，削减贸易障碍尤其重要。

德国Ifo经济学院负责人菲斯特(Clemens Fuest)则要求欧盟视该协议为警钟，重开欧盟与美国之间的自贸谈判。欧盟应主动向美国新总统拜登提议，毫不迟疑地重新开始谈判。

《法兰克福汇报》写道：美国的撤退和新冠造成的经济灾难加速了亚太国家的结盟。在那里，恰恰是共产主义北京似乎是更为可靠的而且事事成功的伙伴。互联网泡沫，金融和气候危机，难民，与激进伊斯兰教的战斗——民主国家对这些课题似乎都没有答案。但如果西方陷入危机，北京愿意采取行动并提供帮助。

《南德意志报》认为，协议达成是北京的战术杰作和对世界其他地方的冒犯。谈判艰难进行了八年。而八年来，主要是中国的谈判代表在刹车。北京突然急转弯，做出让步，甚至与澳大利亚签署了自贸协定。而中国和澳大利亚恰恰是闹得最不可开交的。中国的新实用主义主要是因为华盛顿的权力发生了变化。是建立新联盟的时候了。