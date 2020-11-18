天津爆本土疫情 北京把矛头对准进口食品 虚惊还是甩锅

中国当局宣布，天津新增两起本土新冠病例。法新社报道说，北京现在已把矛头对准从外国进口的冷冻肉品和包装。

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中国由于采取罕见的强硬封锁措施，早已堵住了新冠疫情传播，每日新增确诊为数极少，其中绝大部分被其视为从外国返回中国的人带去的“输入性病例”。

但是最近从进口冷冻品包装发现新冠疫情踪迹后，中国多地进行大规模检测。去年首先发现新冠病毒的武汉市周五称，从巴西进口冷冻牛肉检测出病毒。另外四座城市上周也宣布从外国进口的冷冻食品包括阿根廷猪肉印度鱼肉上发现了新冠踪迹。中国海关周五声称已对外国99家供货商的八十万个样品进行检测。

北京何以草木皆兵？法新社报道说，北京的猜疑始自6月，当一家当地菜市场发生群聚感染后，当局后来宣布从该市场三文鱼摊贩处发现新冠病毒踪迹，当局立即怀疑病毒来自进口的三文鱼。

天津当局周三称，两名本土确诊者之前都接触了进口冷冻食品供应链。他们与之前查处的一起本土确诊感染着是工友及室友。

天津11月7日爆出一起本土病例，患者是一名冷冻食品公司装卸工人，官方将传播源头指向一批来自德国进口的冷冻猪肘。但是德国政府拒绝这一指称，德国农业部10日表示，天津本土确诊不可能是德国生产的猪肘造成的，德国方面表示，尚未发现有因食用或接触沾染了新冠病毒的肉类及肉制品而被感染的先例。

山东省卫建委14日称当地已在来自巴西、玻利维亚及新西兰进口牛肉、牛肚及其包装中检测出新冠病毒核酸阳性，但遭到了新西兰总统阿德恩反驳。阿德恩16日表示，她深信本国出口的肉类产品没有这种病毒。她补充说，“我们未被告知新西兰产品本身新冠病毒检测呈阳性，这对新西兰极为重要。我们坚信，鉴于我国基本上已没有冠状病毒疾病，我们的出口产品不会有冠状病毒的迹象。“

中国指称从进口食品检测出新冠病毒，也惹火了许多贸易伙伴，在11月6日在日内瓦世贸组织听取简报的匿名外交官员透露，加拿大、澳大利亚、巴西、墨西哥，英国和美国都认为中国对进口食物强硬进行新冠病毒检测，相关做法毫无科学根据，实质上等于“不合理的贸易限制“，敦促中国停止这一做法。

而且，根据世界卫生组织，至今没有任何证据能够证明人们可以通过接触冷冻食品或者其包装感染新冠病毒。

中国已从11月其禁止来自英国、法国、印度等多个国家的游客或者其侨民入境。

法新社指出，北京不断强调，如果说新冠病毒首次在中国本土发现，但是病毒源头可能在别国。

但外界普遍怀疑北京的这一说法。10月底，世卫组织宣布将对新冠病毒进行国际调查，但是纽约时报引述世卫组织内部文件及对五十多位外交人员的采访说，世卫组织已被北京左右，要去中国调查尤其去武汉调查新冠病毒病源并不是一件容易的事。