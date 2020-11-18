孟晚舟案：加拿大海关官员否认按照FBI指示调查孟晚舟

加拿大法庭周二再度就华为首席财务官(CFO)孟晚舟引渡案召开听证会，加拿大海关官员首次在法庭作证，否认海关是接受了美国联邦调查局的指示而逮捕孟晚舟，同时也否认在调查过程中侵犯了孟晚舟的个人权利。

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加拿大海关的一名官员周二在华为首席财务官(CFO)孟晚舟引渡案的庭审中作证，声称他在参与孟晚舟2018年被捕前的调查时并未接受来自美国联邦调查局(FBI)的指示。

孟晚舟的律师团队认为美国对孟晚舟提出的引渡要求没有法律依据，谴责美国和加拿大当局根据美方发出的逮捕证在温哥华国际机场逮捕孟晚舟前进行了违规协作，而且强调孟晚舟在被正式逮捕之前在机场被工作人员强迫索取电脑个人密码，并且在没有律师的前提下被查问了三个小时，因此她的个人权利受到侵犯。

对此，加拿大海关官员蒂隆（Sanjit Dhillon）周二在加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院庭审交叉质询中作证说，他知道美国联邦调查局(FBI)要求加拿大当局收集有关孟晚舟的信息，因为他是当天的值班主管，但他并不记得这些电子邮件的细节，也没有按照邮件的内容而采取行动。

针对孟晚舟在查问过程中是否被侵权，这名海关官员回答说，孟晚舟并未被强迫交出个人电脑以及手机密码，查问过程也只是一般程序，并不需要律师在场。

在听证会召开的前夕，孟晚舟律师团声称一位加拿大警方的退休官员确认曾经向美国联邦调查局多次递交有关孟晚舟的机密信息，不过，这位官员拒绝出庭作证。

有关孟晚舟的引渡听证会计划还将持续半年，加拿大法庭应该于2021年4月作出裁决，不过如果出现上诉，那么该案可能会拖延数年。

2018年12月孟晚舟在加拿大机场遭到逮捕之后，中加关系骤然紧张，两名加拿大人随后被中国当局以间谍罪逮捕拘押，中国官方至今未明确对他们两人的具体指控。