民主党国会议员要求拜登上任后对特朗普及其政府团队开展犯罪调查
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美国国会民主党籍众议员、众议院岁入小组委员会(House Ways and Means Oversight Subcommittee)主席帕斯克雷尔(Bill Pascrell)17日发表声明，要求拜登政府明年1月上任之后，立即对特朗普及全体特朗普政府团队开展犯罪调查，理由是特朗普及其团队犯下“无以计数背叛美国的罪行”，“特朗普与他身边那些助纣为虐的帮手，都必须为他们伤害国家、破坏宪法的犯罪而遭起诉”。
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帕斯克雷尔在声明中说，如果特朗普下台后没有遭到犯罪起诉，白宫以后仍将持续出现违法乱纪。他说：“倘若对于以往的金融犯案、政治犯罪未能追责，将招致日后出现渎职更加严重的后果。”
帕斯克雷尔向来是对特朗普总统批评最有力的国会议员。他指出：“特朗普危害国家安全，撕裂家庭，污染人口普查，利用职权图利自肥，攻击选举制度，企图扼杀民主。特朗普曾被众议院弹劾，背信、叛国罪证确凿。他完全放弃治理国家及保卫国家，如果还有一丝羞耻心，应该今天就辞职下台。”
他在声明中说，赦免是至高无上的权力，倘若遭到滥用，成为不肖份子的护身符，如此作为将构成妨碍司法，特朗普任何为己赦罪的行为也是违法的。
民主党总统候选人拜登在竞选期间曾说，希望司法部独立运作。拜登对媒体表示，他当选之后，司法部将“完全独立”，“不必听命于我”。
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