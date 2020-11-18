美欧两款疫苗有效率95% 新冠克星指日可待？

美国辉瑞与德国生物科技宣布，根据临床试验的完整结果，他们联合开发的新冠疫苗有效率高达95%，与日前宣布有效率高达94.5%的另一家美国公司莫德纳旗鼓相当，且疫苗安全无害。这显示，至少其中一家公司开发的疫苗年前注入美国人臂膀的机会大大增加。

广告 继续浏览后续

十天以来，两大集团为获得美国当局及西方国家批准上市展开激烈竞争。中国和俄罗斯研发的新冠疫苗目前也进入最后阶段的试验。

美国辉瑞与德国生物科技11月9日率先宣布，根据在数国临床试验初步结果，其研发的新冠疫苗有效率达到90%以上，星期三，完整结果显示，参加疫苗实验的44000个志愿者中，共有170人确诊感染，其中安慰剂组162人，接种疫苗组仅8人，这证明了辉瑞开发的新冠疫苗有效率高达95%。

另外一个好消息是，辉瑞与德国生物科技公司开发的新冠疫苗对男性女性，年龄，族裔，预防效果一致，对65岁以上高风险群的预防效果超过94%。

如果这一有效率在人群中得到进一步证实，将使得这一新冠疫苗成为全球最有效的新冠疫苗之一，其有效程度可以同麻疹疫苗相比，但远高于流感疫苗，最新数字显示，流感疫苗的有效率在19-60%之间。

另外，试验还显示，只有超过2%的志愿者身上出现了副作用，比如3.8%的志愿者感到疲劳，2%的志愿者感到头疼，如此低比率，以至于制药公司宣布他们的新冠疫苗除了有效、安全之外，还很“包容”。

周一宣布其疫苗有效率高达94.5%的莫德纳公司的实验结果与辉瑞类似，使用的都是最现代的ARN技术，除有效率高，志愿者中无一例产生严重不良反应。

辉瑞公司从七月底开始，已对多国43000多名志愿者进行了临床试验，安全效果良好，但注射疫苗后，有效保护期能否持久，只有时间才能告诉最终结果。

辉瑞表示近日向美国医药局提报批准上市申请，法新社引述专家表示，美国当局向辉瑞公司试制的新冠疫苗开放绿灯应该不成问题。因为根据实验报告，未发现一起安全问题。另外一位美国特朗普政府委任的新冠疫苗开发行动委员会负责人斯拉维对法新社表示，12月获得批准上市的可能性很大。

不过，美国医药局将对辉瑞和莫德纳开发的疫苗的有效性和安全性能的数据进行仔细评估，这些数据目前并未公布，美国医药局表示将尽量做到透明，最大程度地公开。

中国疫苗瞄准第三世界市场 信任度还需提高

美国，欧洲联盟，加拿大，日本等其他富裕国家已经向开发以上疫苗的两大集团其中一家或两家预订了数亿支疫苗。

不过，美国制药商辉瑞与莫德纳开发的疫苗在储存和运输上有一个区别，辉瑞疫苗必须在零下70摄氏度的温度下储存和运输，而莫德纳疫苗只需在零下20度的温度下保存。

中国媒体报道说，相比美国这两种需要超低温储藏环境的疫苗，中国科兴公司的新冠灭活疫苗可以在常温2到8摄氏度的冰箱中保存，更适合无法提供超低温存储的全球大部分第三世界国家。

不过，虽然处于第三阶段临床试验却已经在本国对很多人接种的中国新冠疫苗，尚未证明安全有效。自今年7月份起，中国已让国有企业的上万名员工、政府官员和公司高管接种国内四款候选疫苗中的三款，这些疫苗仍处于人体试验的后期。

纽约时报18日就此报道：“这些接种者可能正在冒很大的风险。接种了无效疫苗的人可能会因为认为疫苗有效，而冒险行事。他们可能会因为已经接种了疫苗，而被禁止接种另一种更好的疫苗。过去曾发生过一些接种未经试验证明有效的疫苗造成了健康风险的例子。”“一旦出现与疫苗有关的死亡或疾病的报告，都可能重新引发人们对疫苗的不信任。丑闻曝光后，中国花了好几年时间誓言整顿国内疫苗行业。”

根据英国广播公司报道，中国制造商公布的实验或注射人群规模，其实并不输于欧美开发的两款疫苗。但专家对中国品牌未能公布第三期临床实验数据表示了质疑。香港大学李嘉诚医学院生物化学系教授金冬雁表示，中国目前的疫苗研究最需要做的事是加快三期实验，拿数据说话。这位专家对BBC表示，“没做完临床就偷步给人接种疫苗，这是搬起石头砸自己的脚，自砸招牌。”

中国科兴生物在巴西的三期临床实验一波三折，被叫停两次，但很快又恢复了试验。中国近邻缅甸、越南也对中国疫苗的质量抱持怀疑态度。