加众议院通过禁华为并提及中国威胁论动议 中国驻加使馆发声坚拒无端指责

加拿大众议院最新通过一项强硬的涉华动议，提及中国威胁论，以及正式禁止在加使用中国华为的5G技术。中国驻加拿大大使馆发言人周四表示，中方对此表示严重关切和坚决反对，绝不接受任何对中国的无端指责。

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据路透社报道，中国驻加拿大大使馆网站发布发言人对此回应称，华为是一家自主发展的中国民营企业，有着良好的安全记录，在加开展业务多年，为加经济社会发展作出积极贡献。

该名发言人表示：“我们希望加方为其提供公平公正和非歧视的营商环境。” 他并强调：中方一贯坚持在相互尊重、互不干涉内政等原则基础上发展同其他国家的关系，从不也没有兴趣干涉别国内政。

同时，也绝不接受任何对中国的无端指责。“中方敦促加一些政客立即停止污蔑抹黑中国、在涉华议题上搞政治操弄的错误行径。”

加拿大反对党周三敦促总理特鲁多的自由党政府对中国更为强硬，包括正式禁止在加拿大使用中国华为的5G技术。在保守党的推动下，各反对党通过了一项不具有约束力的动议，称中国是加拿大利益和价值观的一个威胁，并敦促政府起草一项计划，“对抗中国在加拿大日益增长的海外业务”。